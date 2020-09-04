У Кременчуці побільшало карантинних зон – їх вже 11 (тиждень тому було 3)

Вчора, 18:08 Переглядів: 1 611

Станом на 8 вересня у Кременчуці визначено 11 карантинно-санітарних зон. У кожній з них виявлені хворі на COVID-19. Найбільше (4) їх у зоні №10, це центральна частина міста від вулиці Небесної Сотні до набережної та Придніпровського парку.





Ще тиждень тому, 31 серпня, у Кременчуці діяли лише 3 карантинні зони.





Перелік карантинних зон станом на 08.09.2020:





№1 (вулиця Героїв України, парк «Воїнів-інтернаціоналістів», провулок Грозненський, вулиця Героїв Крут, вулиця Воїнів-інтернаціоналістів та прилегла до них вулиця Володимира Великого) - 1 хворий на COVID-19;



№7 (вулиця Небесної Сотні, вулиця Соборна, вулиця Гагаріна, вулиця Театральна) - 2 хворих;



№10 (вулиця Небесної Сотні, вулиця Театральна, вулиця Першотравнева, вулиця Логінова, вулиця Генерала Жадова, вулиця Коцюбинського, вулиця Гоголя, набережна річки Дніпро, вулиця 1905 р.) - 4 хворих;



№12 (вулиця Велика набережна, вулиця Ярмаркова (територія мікрорайону 1-й Занасип) - 1 хворий;





№14 (проспект Лесі Українки, проспект Полтавський, вулиця Рокитнянська, вулиця Івана Виговського) - 1 хворий;





№15 (вулиця Троїцька, вулиця Богдана Хмельницького, вулиця Лікаря Богаєвського, вулиця Прирічна) - 2 хворих;





№20 (проспект Лесі Українки, вулиця Енергетиків, квартал 297, вулиця Тараса Бульби) - 1 хворий;



№21 (вулиця Республіканська, провулок Грушевий, вулиця Набережна Лейтенанта Дніпрова, вулиця Виноградна) - 1 хворий;



№22 (провулок Героїв Бреста, проспект Свободи, вулиця Хорольська, 5-й Хорольський тупик) - 1 хворий;



№27 (вулиця Європейська, проспект Свободи, вулиця Маяковського, вулиця Червона Гірка, вулиця Партизанська, провулок Будівельний, провулок Медовий, вулиця Залізнична) - 1 хворий;



№28 (вулиця Чумацький шлях, вулиця Івана Приходька, вулиця Верхньодніпровська та прилегла до них прибережна зона водовідвідного каналу) - 2 хворих.



Читачі «Телеграфу» неодноразово запитували, чим життя у карантинних зонах Кременчука відрізняється від життя у некарантинних зонах? Наразі майже нічим. Натомість треба завжди мати при собі захисну маску та документи. Повний перелік вимог до населення під час карантину зазначений у Постанові Кабміну №641 від 22 липня 2020 року.





Роздивіться карту – може, вам пощастить, і з’ясується, що ви живете у зеленій некарантинній зоні.