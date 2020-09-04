Небезпечний мандат для депутатів

Вчора, 17:43 Переглядів: 818

Передвиборча кампанія в Україні заходить в активну фазу. 25 жовтня відбудеться голосування за депутатів місцевих рад та голів громад. Незважаючи на те, що йдеться про місцеву кампанію, пристрасті розгораються недитячі. Масла у вогонь підливає й те, що вибори відбуватимуться за абсолютно новою системою.

Зокрема, влада прописала для себе в законодавстві серйозні перестороги. В Україні, по суті, вводиться імперативний мандат. Те, про що так довго говорили, урешті-решт сталося насправді. Але відтепер партії матимуть значно більший контроль над своїми кандидатами та депутатами.





По-перше, партія може «передумати» реєструвати свого кандидата на виборах ледве не за два тижні до голосування. Погодьтесь, хороший аргумент для майбутніх депутатів, аби «поменше виступати». По-друге, через рік після обрання партія може буквально позбавити свого депутата мандата, причому підстави для цього досить сумнівні – достатньо не вписатися своєю діяльністю в передвиборчу програму партії (що б це не означало). І тебе позбавлять законно виграного мандата, отриманого шляхом народного голосування. Тобто, обирав народ, а з ради вижене вже партія.





Ходять чутки, що великі всеукраїнські політичні проекти вже понабирали у свої списки грошовитих місцевих та багатьох немісцевих кандидатів, аби напередодні голосування «кинути» їх і прописати «потрібних». Питання зазвичай вирішуються в Києві, де знаходяться партійні боси чи олігархи, які є спонсорами партій. Яка їх мета? Хочеться виграти вибори, а на такі масштабні передвиборчі кампанії потрібні кошти… Тому й обирали кандидатів не за професійними якостями, а за розміром гаманця. І це може стосуватися не тільки великих бізнесменів, а й звичайних відповідальних кандидатів, які довірили своє добре ім’я черговій партії.





Погодьтесь, якість кандидатів на цих виборах, окрім місцевих проектів, мало кого хвилює. Адже ці великі всеукраїнські партії, якими керують із Києва, ніяких моральних зобов’язань перед громадами та місцевими лідерами не несуть. Їм тут не жити і не працювати – поставлять кого захочуть і приберуть коли захочуть.





Візьмуть гроші та й виженуть з партії. Тому треба уважно обирати свою політичну силу та пам’ятати, що правда тут, а не десь у столицях.