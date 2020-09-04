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Де 9 вересня у Кременчуці буде відсутнє електропостачання

Вчора, 18:30 Переглядів: 1 193

 

Перебої з електрикою триватимуть з 6.00/8.00 до 17.00/18.00

9 вересня у Кременчуці у зв’язку з проведенням поточних та капітальних ремонтів електрообладнання відбудуться тимчасові перерви в електропостачанні споживачів.


З 6.00 до 18.00 світла не буде за наступними адресами (через виконання планових робіт на ТП):

  • вул. Чкалова, 52-111;
  • вул. Чередницька, 30-100;
  • вул. Продольна, 3-23;
  • вул. Новокагамлицька, 1-26;
  • вул. Заміська, 2-12;
  • вул. Червона Гірка, 97,99;
  • пров. Героїв Бресту, 3-23;
  • пров. Чкалова, 2-6;
  • пров. Ланковий, 1-7;
  • пр. Заміський, 3-62.

З 8.00 до 17.00 світла не буде за адресами (через проведення робіт з виконання інвестиційної програми):

  • вул. Чорноморська, 15-64;
  • вул. Гайдамацька, 25-46;
  • вул. Ліщинова, 4-31;
  • пров. Пилипа Орлика, 4-10;
  • пров. Космонавтів, 1-9;
  • пров. Бородинський, 20-31;
  • пров. Чорноморський, 4-17;
  • пров. Грузинський, 1-10.
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Автор: Катерина Турубара
Теги: отключение света Полтаваоблэнерго график
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