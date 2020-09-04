Де 9 вересня у Кременчуці буде відсутнє електропостачання

Перебої з електрикою триватимуть з 6.00/8.00 до 17.00/18.00
9 вересня у Кременчуці у зв’язку з проведенням поточних та капітальних ремонтів електрообладнання відбудуться тимчасові перерви в електропостачанні споживачів.
З 6.00 до 18.00 світла не буде за наступними адресами (через виконання планових робіт на ТП):
- вул. Чкалова, 52-111;
- вул. Чередницька, 30-100;
- вул. Продольна, 3-23;
- вул. Новокагамлицька, 1-26;
- вул. Заміська, 2-12;
- вул. Червона Гірка, 97,99;
- пров. Героїв Бресту, 3-23;
- пров. Чкалова, 2-6;
- пров. Ланковий, 1-7;
- пр. Заміський, 3-62.
З 8.00 до 17.00 світла не буде за адресами (через проведення робіт з виконання інвестиційної програми):
- вул. Чорноморська, 15-64;
- вул. Гайдамацька, 25-46;
- вул. Ліщинова, 4-31;
- пров. Пилипа Орлика, 4-10;
- пров. Космонавтів, 1-9;
- пров. Бородинський, 20-31;
- пров. Чорноморський, 4-17;
- пров. Грузинський, 1-10.