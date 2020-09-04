Де 9 вересня у Кременчуці буде відсутнє електропостачання

Вчора, 18:30 Переглядів: 1 193

Перебої з електрикою триватимуть з 6.00/8.00 до 17.00/18.00

9 вересня у Кременчуці у зв’язку з проведенням поточних та капітальних ремонтів електрообладнання відбудуться тимчасові перерви в електропостачанні споживачів.





З 6.00 до 18.00 світла не буде за наступними адресами (через виконання планових робіт на ТП):

вул. Чкалова, 52-111;

вул. Чередницька, 30-100;

вул. Продольна, 3-23;

вул. Новокагамлицька, 1-26;

вул. Заміська, 2-12;

вул. Червона Гірка, 97,99;

пров. Героїв Бресту, 3-23;

пров. Чкалова, 2-6;

пров. Ланковий, 1-7;

пр. Заміський, 3-62.

З 8.00 до 17.00 світла не буде за адресами (через проведення робіт з виконання інвестиційної програми):