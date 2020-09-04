Водій намагався втекти від кременчуцьких патрульних

Вчора, 18:32 Переглядів: 1 322

7 вересня на проспекті Свободи копи помітили автомобіль Ford Scorpio, водій якого порушив правила дорожнього руху. Після зупинки машини керманич почав заперечувати той факт, що саме він перебував за кермом. Показати документи 32-річний кременчужанин відмовився та намагався втекти. Його затримали та доставили до поліцейського відділу, - повідомляє патрульна поліція.





У водія були ознаки алкогольного сп'яніння. Йому запропонували пройти огляд на стан сп’яніння, але чоловік відмовився.





На водія інспектори склали адмінматеріали: за ч. 1 ст. 130 (відмова особи, яка керує транспортним засобом, від проходження огляду на стан сп'яніння), за ч. 3 ст. 126 (обмеження в праві керування транспортним засобом) та за ч. 2 ст. 126 (керування транспортним засобом особою, яка не має права керування) КУпАП.