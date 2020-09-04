Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 04.09.2020 10:00
Підтверджені:
Україна130951
Кременчук162
Хворі:
Україна67577
Кременчук10
Одужало:
Україна60613
Кременчук148
Померло:
Україна2761
Кременчук4
Надзвичайні новини

Водій намагався втекти від кременчуцьких патрульних

Вчора, 18:32 Переглядів: 1 322

 

Чоловік мав ознаки алкогольного сп'яніння, але пройти перевірку відмовився

7 вересня на проспекті Свободи копи помітили автомобіль Ford Scorpio, водій якого порушив правила дорожнього руху. Після зупинки машини керманич почав заперечувати той факт, що саме він перебував за кермом. Показати документи 32-річний кременчужанин відмовився та намагався втекти. Його затримали та доставили до поліцейського відділу, - повідомляє патрульна поліція.


У водія були ознаки алкогольного сп'яніння. Йому запропонували пройти огляд на стан сп’яніння, але чоловік відмовився.


На водія інспектори склали адмінматеріали: за ч. 1 ст. 130 (відмова особи, яка керує транспортним засобом, від проходження огляду на стан сп'яніння), за ч. 3 ст. 126 (обмеження в праві керування транспортним засобом) та за ч. 2 ст. 126 (керування транспортним засобом особою, яка не має права керування) КУпАП.

6
Автор: Євгенія Каблучка Джерело фото: патрульна поліція Кременчука
Теги: пьяный водитель
компанія «Інтера Люкс»

Информация

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.

Читайте також:

  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх