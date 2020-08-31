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Кременчук, Освіта, Коронавірус / Карантин

Учні 1-4 класів зможуть заходити у школу та пересуватися нею без масок

Сьогодні, 17:03 Переглядів: 127

 

Таке послаблення карантинних вимог для початкової школи передбачене Постановою державного санітарного лікаря №50 від 22 серпня

Для учнів 1-4 класів передбачене певне послаблення в умовах карантину: їм дозволили заходити до школи та пересуватися нею без захисних масок чи респіраторів.


Згідно до Постанови державного санітарного лікаря №42 від 30 липня, у Кременчуці були розроблені рекомендації щодо навчального процесу в умовах карантину. Серед них є наступна вимога: дітей, які прийдуть в освітянський заклад без масок, не допускатимуть до навчання. Натомість пізніше вийшла Постанова державного санітарного лікаря №50 від 22 серпня, яка й змінила порядок відвідування шкіл учнями початкової школи.


Але директор департаменту освіти Кременчука Геннадій Москалик зазначив: якщо батьки вважають за потрібне, дитина може відвідувати школу у масці.


Для школярів, які навчаються у середній та старшій школах, нічого не змінилося: вони мають заходити в освітянський заклад у захисній масці/респіраторі та ходити в них у коридорах.

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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: cukr.city
Теги: карантин школьники маски
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