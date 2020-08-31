Кобеляцький міський голова Олександр Копелець: Йду з «Довірою», тому що це нова політсила, яка вирішуватиме проблеми комплексно

Сьогодні, 17:21 Переглядів: 283

Голова Кобеляцької міської ради Олександр Копелець має багато планів на майбутнє – як для своєї громади, так і для комплексного розвитку Полтавського регіону. Тому свою подальшу роботу в органах місцевого самоврядування він пов’язує з партією «Довіра»

«Я йду в політику з командою «Довіри», щоб змінити життя у Кобеляцькій громаді на краще. Мене цікавить вирішення конкретних проблем. Щоб змінювати місто на краще одного міського голови недостатньо. Дуже важливий зв’язок – міського голови та його більшості у міськраді. Депутати, які працювали зі мною п’ять років, хочуть і надалі вирішувати питання на благо нашої громади. Я вмію слухати і радитись. Готовий сприймати критику, зауваження і пропозиції», – пояснив він свою позицію.





Олександр Копелець додав, що йому цікаво працювати разом з потужною командою «Довіри», адже якісні зміни в області можна втілити лише разом.





«Подобається, що «Довіра» – партія Полтавщини, яка об’єднує найкращих. Злагоджена робота, конкретні шляхи вирішення конкретних проблем , дієві депутати, воля та ініціатива – секрет успіху цієї політичної партії», – говорить Олександр Копелець.





Нагадуємо, що за час керування Кобеляцькою громадою Олександру Копельцю вдалося провести капітальний ремонт доріг і тротуарів, організувати будівництво спортивного майданчика зі штучним покриттям, де тепер є поле для міні-футболу, місце для занять баскетболом, спортивні тренажери. Крім цього, по мікрорайонах міста та дитячих садках встановлено 35 дитячих ігрових майданчиків. Одним з найбільших досягнень Олександра Копельця є відкриття парку «Центральний» з повним оновленням його інфраструктури.





«Чудовий парк з’явився на місці колишньої пустки у середмісті. Тепер територія повністю реконструйована, озеленена, освітлена, облаштовані тротуарні доріжки, квітники, зони відпочинку, встановлені дитячі гойдалки», – зазначає він.





Із планів на майбутнє Олександр Копелець озвучує встановлення системи цілодобового відеонагляду по населених пунктах Кобеляцької громади, капітальний ремонт водопостачання міста Кобеляки та інших населених пунктів, реконструкцію стадіону «Колос» та багато іншого.