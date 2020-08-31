На Полтавщину знову їде Президент Володимир Зеленський

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Раніше планувалося, що Президент України приїде до Полтави 3-го вересня

Завтра, 1 вересня, до Полтави приїде Президент України Володимир Зеленський. За попередньою інформацією, Володимир Зеленський побуває на відкритті Полтавського обласного клінічного кардіологічного диспансеру о 12.00, а у 15.00 біля Полтавської ОДА представить стратегію розвитку Полтавської області.





Також він має бути присутнім на представленні кандидатів у мери Полтави та кандидатів у депутати рад різних рівнів на Полтавщині від політичної партії «Слуга Народу».





Раніше планувалося, що Президент України приїде до Полтави 3-го вересня.