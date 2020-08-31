У Кременчуці знову розшукують єнотів: Йозя і Топа гуляють Третім Занасипом

Сьогодні, 16:02 Переглядів: 524

У Кременчуці знову розшукують єнотів. Пара єнотовидних собак — Йозя і Топа — вночі вибрались з господарського двору на Третьому Занасипі і досі не повернулися.













Вдень дівчатка живуть з господарями у будинку, а на ніч їх зазвичай випускали гуляти у двір. Зранку плеканців у дворі не виявилось. Єнотовидні собаки — нічні тварини, тож вночі вони активні, а вдень, зазвичай, відсипаються. Скоріше за все, зараз вони сплять десь у затишному місці, а під вечір вийдуть гуляти.





Господарі хвилюються і шукають улюбленців. Якщо ви побачите втікачів у місті - наберіть 068-534-98-57 (Альона) чи 096-087-17-66 (Марина).



