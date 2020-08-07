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До «Телеграфа» у гості зайшов крошка-єнот, який загубився на минулому тижні

Сьогодні, 16:29 Переглядів: 937

 

Полохливого Гришу знайшли, завдяки нашій публікації

14 серпня у гості до редакції «Телеграфа» зайшов крошка-єнот Гриша, який загубився на минулому тижні, разом з господаркою Ларисою.


Лариса розповіла, що малого знайшла сусідка - він ховався у підвалі. 


- Сусідка гуляла з собакою і побачила, що на неї з підвалу дивиться якась морда, - розповіла Лариса. - Вона одразу злякалася, подумала, що у неї галюцинації, але потім згадала, що бачила оголошення у «ТелеграфЪ» і зателефонувала мені.


 

Господиню Гриша впізнав, але виходити все одно боявся. виманити його вдалося шматочком банану, які той дуже любить.


Гриші всього три місяці - він ще маленький. У Лариси він уже живе 1,5 місяці. Купили його у заводчиків, його батьки також домашні єноти. Малюк ручний, але полохливий і чужих людей боїться.


Лариса розповіла, що єнотик - дуже наполегливий і якщо щось надумає, то зупинити чи відмовити його тяжко. Предмети не краде, але все, що потрапляє йому до лапок - обов'язково миє: усі іграшки, ганчірки, їжу. Таким чином він визначає, що їстівне, а що - ні.


 

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Автор: Руслана Горгола Фото: Артем Коваленко
Теги: єнот ищу хозяина потеряшка
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