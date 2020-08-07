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Мінус 132 мільйона: у мерії Кременчука розповіли про дірку в міському бюджеті

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 422 Коментарів: 3

Ймовірно, бюджет переглядатимуть у бік зменшення

Недовиконання міського бюджету Кременчука на перше півріччя поточного року склало 132 млн грн. В цілому бюджет міста виконаний на 84,6% - тобто недотримано 15,4% від запланованих надходжень. Такі цифри назвала заступник начальника міського фінансового управління Тетяна Тетьоркіна під час засідання бюджетної депутатської комісії 14 серпня.


Голова бюджетної комісії Олександр Плескун зауважив, що при недовиконання бюджету на 15% його можна переглядати у бік зменшення, депутати ще обговорюватимуть це питання.


Разом із тим, Тетяна Тетьоркіна повідомила, що у червні та липні надходження до міського бюджету збільшилися порівняно з березнем, квітнем та травнем (коли місто входило в карантин і призупинялась робота деяких підприємств та підприємців).

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Автор: Татьяна Донченко
Теги: бюджет недовиконання дірка бюджет Кременчуга
компанія «Інтера Люкс»

Коментарі: 3

3 494
Дмитрий:
Сьогодні, 17:05

Зелёно-фиолетовая шобла


7 4
3 419
Daniel Mroz:
Сьогодні, 17:05

Ще треба на газету виділити млн з 10)


10 1
558
romix:
Сьогодні, 17:44

Вторая дырка мэра! За день!!

Телеграфъ, схаменіться!!!

 


6 0
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