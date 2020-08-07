Полтавщина напередодні виборів: до обласної ради проходять 4 партії

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За результатами опитування, проведеного соціологічною службою «Смартпол» на початку серпня, на виборах до Полтавської обласної ради лише 4 партії впевнено долають прохідний 5%-й бар’єр.

Так, високі шанси потрапити до обласної ради мають партії «Слуга народу», «Опозиційна платформа «За життя», «Довіра» та «Батьківщина». Впритул до прохідного бар’єру наближається «Європейська Солідарність» із 4,9%.

Не визначилися з вибором та відповіддю 34% респондентів.









Питання, на яке давали відповідь респонденти: «Наступні вибори до Полтавської обласної ради мають пройти за новим виборчим кодексом. Якби в бюлетені були включені такі партії і кандидати, яким би був ваш вибір?».





Опитування проводило Товариство з обмеженою відповідальністю «СМАРТПОЛ» за власною ініціативою, з 6 по 12 серпня методом особистого формалізованого інтерв’ю (face-to-face) серед жителів Полтавщини віком від 18 років згідно репрезентативної квотної вибірки (вік, стать та місце проживання).





В рамках дослідження опитано 2000 респондентів. Статистична похибка із ймовірністю 0,95 не перевищує 2,2%. Дані округлені до десятих.