Кременчук відповідає вимогам послаблення карантину і входить до «зеленої» зони з COVID-19

Сьогодні, 17:27 Переглядів: 592 Коментарів: 1

Кременчук відповідає вимогам послаблення карантину, пов’язаного з поширенням коронавірусної інфекції, і входить до «зеленої» зони з COVID-19. Про це повідомили 14 серпня на засіданні протиепідемічної комісії.





За інформацією заступника керівника управління охорони здоров’я Кременчука Людмили Пономаренко, за минулу добу до кременчуцьких лікарів із ознаками ГРВІ звернулися 14 дорослих і 20 - дітей. Грип у мережі медустанов міста не реєструвався. Станом на сьогоднішній день на пневмонію хворіють 14 громадян, у 2 з них стан здоров’я лікарі оцінюють як тяжкий.





Людмила Пономаренко наголосила, що в місті триває моніторингова робота щодо виявлення можливих випадків захворювання на COVID-19. Зокрема, за минулу добу шляхом експрес тестування було обстежено 9 осіб. Вцілому за період карантину використано 861 швидкотест, із них - 31 виявився з позитивним результатом. Продовжується обстеження кременчужан шляхом ПЛР тестування, як за медичними показниками, так і на комерційній основі. Всього за минулу добу в такий спосіб було взято 47 зразків біологічних матеріалів, а за весь період карантину проведено 2719 дослідження ПЛР, із позитивним результатом - 146. Щодо ІФА тестування, то воно теж проводиться відповідно до державної нормативно-правової бази. За період карантину проведено 6793 дослідження.





Від початку пандемії у Кременчуці зареєстровано 146 випадків щодо захворювання на COVID-19. Наразі лікування в стаціонарних умовах із цим діагнозом проходять 6 кременчужан і 1 пацієнт із Глобинського району. Також на стаціонарному лікуванні з коронавірусною хворобою перебуває 1 дитина. А під наглядом сімейних лікарів перебувають 8 осіб, які хворіють на таку інфекцію. За минулу добу із підозрою на COVID-19 госпіталізовано 4 пацієнти, за попередній тиждень у місті зареєстровано 10 випадків на корона вірусну інфекцію.





Заступник керівника управління охорони здоров’я Кременчука Людмила Пономаренко підкреслила, що станом на сьогоднішній день завантаженість ліжок, визначених для лікування хворих на COVID-19 у стаціонарних умовах мед закладів, становить 5,5% при нормативному показнику, що не повинен перевищувати 50%. Тестуванням на цю інфекцію охоплено 80,8 на 100 тис. населення при нормі - 24. Відсоток виявляємості COVID-інфекції за попередній тиждень становить 3,2% при визначеному показникові - 11%.





Враховуючи вищевказану статистику, ситуацію з поширенням COVID-19 в місті можна вважати контрольованою. Кременчук відповідає вимогам послаблення карантину та входить до «зеленої» зони з COVID-19.