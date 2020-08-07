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Кременчуцькі дитячі табори цьогоріч не відкриються

Сьогодні, 18:01 Переглядів: 305

Кременчуцькі дитячі табори цьогоріч не відкриються

Кременчук наразі перебуває в зеленій зоні, проте міські дитячі табори цьогоріч не відкриються. По це 14 серпня говорили на засіданні штабу з ліквідації надзвичайної медико-біологічної ситуації. Відповідне рішення ухвалить міський штаб ТБНС, оскільки регіональна комісія так і не дала дозвіл на відкриття таборів, натомість дитячі канікули завершуються.


Раніше у мерії мали намір відкрити одну зміну в таборах «Сонячний» та «Зоряний». Міський голова Віталій Малецький запевнив, що в наступному році на пільгове оздоровлення в табори направлять більше дітей — і потраплять усі, хто претендував у цьому році.


Деякі батьки дітей придбали путівки до таборів за гроші. Мер запевнив, що буде механізм їх повернення: або грошима, або перебронюванням путівки на наступний сезон.

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Автор: Татьяна Донченко
Теги: табори путівки Зоряний
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