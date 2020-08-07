На коронавірус захворіла 51-річна кременчужанка

Вчора, 21:38 Переглядів: 695

14 серпня у Кременчуці зареєстрували черговий випадок коронавірусу. Про це повідомив міський голова Віталій Малецький на своїй фейсбук-сторінці.





Захворіла жінка 51 років. Епідеміологи вивчають коло контактних осіб та можливі шляхи інфікування.