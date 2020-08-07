Сьогодні кременчужани зберуться на площі Незалежності, щоб підтримати білорусів. Усіх охочих кличуть на акцію о 13.00 біля стели пам’яті.

- Всіх, хто небайдужий до подій у Республіці Білорусь, запрошують проявити солідарність з білоруським народом і виступити з закликом до діалогу та деескалації конфлікту. Ми не хочемо втручатися у внутрішні справи братнього народу, але ми проти насилля та хочемо підтримати право білорусів на вільне життя, - йдеться у повідомленні.