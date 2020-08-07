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Кременчук, Афіша

Сьогодні кременчужани зберуться на площі Незалежності, щоб підтримати білорусів

Сьогодні, 08:01 Переглядів: 0

 

Долучитися можуть усі охочі

Сьогодні кременчужани зберуться на площі Незалежності, щоб підтримати білорусів. Усіх охочих кличуть на акцію о 13.00 біля стели пам’яті.


 - Всіх, хто небайдужий до подій у Республіці Білорусь, запрошують проявити солідарність з білоруським народом і виступити з закликом до діалогу та деескалації конфлікту. Ми не хочемо втручатися у внутрішні справи братнього народу, але ми проти насилля та хочемо підтримати право білорусів на вільне життя, - йдеться у повідомленні.
Просять пам'ятати про епідеміологічний захист та заходи гігієни.
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Автор: Руслана Горгола
Теги: Білорусь
компанія «Інтера Люкс»
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