Вибух у полтавському офісі ОПЗЖ: особу встановлено та повідомлено про підозру

За процесуального керівництва прокуратури Полтавської області 50-річному полтавцю повідомили про підозру у замаху на умисне вбивство, вчиненому способом, небезпечним для життя багатьох людей (ч. 2 ст. 15, п. 5 ч. 2 ст. 115 КК України). Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.
За даними слідства, 3 липня підозрюваний кинув у відчинене вікно приміщення, в якому знаходиться полтавський офіс ОПЗЖ, гранату. Унаслідок вибуху 22-річна працівниця офісу отримала тілесні ушкодження.
Зловмисником виявився 50-річний мешканець Полтави. На цей час чоловікові повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід - тримання під вартою.
Триває слідство, в ході якого встановлюються обставини та мотиви злочину.