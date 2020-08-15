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Надзвичайні новини

Вибух у полтавському офісі ОПЗЖ: особу встановлено та повідомлено про підозру

Сьогодні, 08:32 Переглядів: 575

 

Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу

За процесуального керівництва прокуратури Полтавської області 50-річному полтавцю повідомили про підозру у замаху на умисне вбивство, вчиненому способом, небезпечним для життя багатьох людей (ч. 2 ст. 15, п. 5 ч. 2 ст. 115 КК України). Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

 

За даними слідства, 3 липня підозрюваний кинув у відчинене вікно приміщення, в якому знаходиться полтавський офіс ОПЗЖ, гранату. Унаслідок вибуху 22-річна працівниця офісу отримала тілесні ушкодження.

 

Зловмисником виявився 50-річний мешканець Полтави. На цей час чоловікові повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід - тримання під вартою. 


Триває слідство, в ході якого встановлюються обставини та мотиви злочину.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: ОПЗЖ граната офис прокуратура
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