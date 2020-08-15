У Кременчуці діє 8 санітарних зон

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У Кременчуці 15 осіб наразі хворіють на коронавірус

Станом на 14 серпня у Кременчуці діють 8 санітарних зон. Про це повідомляє пресслужба мерії Кременчука.





У Кременчуці 15 осіб наразі хворіють на коронавірусну хворобу COVID - 19. У мікрорайонах міста, де вони проживають, визначено санітарні зони.





Нагадуємо, щоб не захворіти, потрібно дотримуватися вимог карантину, соціальної дистанції, носити індивідуальні засоби захисту органів дихання у громадському транспорті, закладах торгівлі, громадського харчування та у інших місцях масового скупчення людей.