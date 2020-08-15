Covid-19 в Україні/Кременчуці
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Кременчук, Коронавірус / Карантин

У Кременчуці діє 8 санітарних зон

Сьогодні, 09:03 Переглядів: 608

 

У Кременчуці 15 осіб наразі хворіють на коронавірус

Станом на 14 серпня у Кременчуці діють 8 санітарних зон. Про це повідомляє пресслужба мерії Кременчука.


У Кременчуці 15 осіб наразі хворіють на коронавірусну хворобу COVID - 19. У мікрорайонах міста, де вони проживають, визначено санітарні зони. 


Нагадуємо, щоб не захворіти, потрібно дотримуватися вимог карантину, соціальної дистанції, носити індивідуальні засоби захисту органів дихання у громадському транспорті, закладах торгівлі, громадського харчування та у інших місцях масового скупчення людей.

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Автор: Альона Душенко
Теги: карантинна зона санітарна зона
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