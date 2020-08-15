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Кременчук, Культура, Кременчуг

Поліціянти, кохання та міжусобиці: що почитати кременчужанам

Сьогодні, 09:29 Переглядів: 182

 

Спеціально для читачів «Телеграфа» бібліотекар відділу абонемента ЦМБ Наталія Манжеліївська підготувала чергову добірку бібліотечних книжкових новинок


 

Эдгар Уоллес «Паутина преступлений. Тайна мистера Ридера»

Непомітний містер Рідер не такий відомий, як Пуаро, але не менш талановитий. Поліціянти Скотленд-Ярду вражені його майстерністю, а злочинці ладні на все, аби знищити. Один із них – Джон Флак, який скоює зухвалу втечу з в'язниці. Його ціль – Рідер…

Cара Джио «Среди тысячи лиц»

Райан та Кайлі кохають одне одного так, що багато хто може тільки позаздрити. Та одного разу, виходячи з ресторану Кайлі помічає безхатька. З жахом вона впізнає в ньому Кейда, колись успішного продюсера, якого вона любила, поки він не залишив її, навіть нічого не пояснивши. Невже це справді він? Приятель Кейда, Джеймс заперечує таку можливість, а наречений Кайлі все більше турбується…

  
 

Федор Чешко «Изверги»

Це історична фантазія, де дія відбувається за часів дохристиянської Русі у громаді племені в’ятичів, що опиняється на межі кривавої внутрішньої розради. Хто і навіщо підбурює родичів до усобиці? На це питання намагається відповісти єдиний справжній воїн у громаді Кудеслав Мечник.
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Автор: Руслана Горгола
Теги: библиотека книги
компанія «Інтера Люкс»
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