Поліціянти, кохання та міжусобиці: що почитати кременчужанам

Непомітний містер Рідер не такий відомий, як Пуаро, але не менш талановитий. Поліціянти Скотленд-Ярду вражені його майстерністю, а злочинці ладні на все, аби знищити. Один із них – Джон Флак, який скоює зухвалу втечу з в'язниці. Його ціль – Рідер…

Cара Джио «Среди тысячи лиц» Райан та Кайлі кохають одне одного так, що багато хто може тільки позаздрити. Та одного разу, виходячи з ресторану Кайлі помічає безхатька. З жахом вона впізнає в ньому Кейда, колись успішного продюсера, якого вона любила, поки він не залишив її, навіть нічого не пояснивши. Невже це справді він? Приятель Кейда, Джеймс заперечує таку можливість, а наречений Кайлі все більше турбується…