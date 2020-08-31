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Надзвичайні новини, Полтавщина

У Полтавській області нетверезий водій потрапив у ДТП: двох людей ушпиталили

Сьогодні, 16:29 Переглядів: 308

 

На території колишнього Машівського району зіштовхнулися легковик з вантажівкою

30 серпня близько 20.30 на 13-му кілометрі автодороги «Полтава-Красноград», поблизу села Кошманівка колишнього Машівського району, зіткнулися легковий автомобіль ВАЗ-2106 під керуванням 40-річного водія та вантажний автомобіль DAF XF 105. За кермом вантажівки був 45-річний мешканець Черкаської області.


Внаслідок ДТП водія автомобіля ВАЗ та його 21-річного пасажира доставили до лікарні.


 

Як повідомили у відділі комунікації поліції Полтавщини, у крові водія легковика виявили 1,9 проміле алкоголю. Відносно порушника склали адміністративний протокол за керування транспортним засобом у стані алкогольного сп'яніння (ст. 130 КУпАП) та вирішується питання про внесення відомостей до ЄРДР за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

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Автор: Євгенія Каблучка Джерело фото: pl.npu.gov.ua
Теги: ДТП пьяный водитель грузовик
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