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Ремонт завершився раніше: з 28 серпня рух через Крюківський міст не обмежуватимуть

Сьогодні, 11:02 Переглядів: 787 Коментарів: 3

 

З 5.00 28 серпня транспорт зможе їздити мостом у звичайному режимі, по обох смугах проїжджої частини

Із 5.00 28 серпня автотранспорт зможе їздити Крюківським мостом по обох смугах проїжджої частини, адже ремонт на мостовому переході через Дніпро завершиться раніше запланованого терміну. Про це сповістила пресслужба мерії Кременчука.


Нагадаємо, що з 29 липня АТ «Українська залізниця» розпочала ремонтувати деформаційні стики, які перебували в аварійному стані. Закінчити роботи та відкрити Крюківський міст обіцяли до першого вересня, коли розпочнеться навчальний рік.


Станом на 27 серпня безпосередньо ремонт деформаційних стиків завершений. Наразі відновлюють асфальтне покриття на місці проведення аварійно-відновлювальних робіт. Відзавтра, з 28 серпня, рух автотранспорту мостовим переходом здійснюватиметься в звичайному режимі.

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Автор: Катерина Турубара
Теги: Крюковский мост ремонт моста движение транспорта
компанія «Інтера Люкс»

Коментарі: 3

1 376
inattentive:
Сьогодні, 11:21

Все ?. Канал Дискавери может приезжать ?


8 0
25
FEЯ:
Сьогодні, 11:51

И не забудьте, на сколько дней раньше!!!

На чей счёт записать это достижение?


6 0
345
gansit:
Сьогодні, 12:46

Надо открывать тотализатор smile и делать ставки через сколько месяцев (два,три или шесть),мы снова увидим в Телеграфе новость о ремонте стыков.


3 0

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