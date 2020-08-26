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Вночі у Кременчуці схопили юнаків, які «обчистили» машину

Сьогодні, 10:27 Переглядів: 1 146

 

На «102» подзвонив чоловік, який помітив «зацікавлених» машиною хлопців

Сьогодні, 27 серпня, вночі чоловік повідомив поліціянтам, що на бульварі Пушкіна підозрілі особи заглядають в припарковані у дворі автомобілі. Отримавши орієнтування, патрульні обстежили прилеглу територію та вже за кілька хвилин знайшли хлопців. Останні почали тікати, але копи оперативно наздогнали їх. В одного з юнаків була при собі магнітола, - повідомляє патрульна поліція.


Також поліцейські виявили відкриту машину Smart, в якій була відсутня магнітола. Патрульні викликали слідчо-оперативну групу для з’ясування всіх обставин події.


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Автор: Євгенія Каблучка Джерело фото: патрульна поліція Кременчука
Теги: патрульная полиция крадіжка кража машина
компанія «Інтера Люкс»

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