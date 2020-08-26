Ефектна шайба з розвороту від хокеїста «Кременчука» Андрія Денискіна

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Вчора, 26 серпня, в рамках другого передсезонного матчу на Відкритому кубку Донбасу-2020 «Кременчук» поступився «Дніпру» з рахунком 2:4.





В рамках цього поєдинку новачок кременчужан Андрій Денискін відзначився ефектною шайбою в воротах «щук», прошив Олександра Хомутова з розвороту.









«Кременчук» - «Дніпро» 2:4 (0:1, 1:1, 1:2)





Шайби: 0:1 Дорофєєв (Білоусов, Зайцев - більш.), 3:30; 1:1 Денискін (Дубінін), 28:39; 1:2 Чернишенко (Дорофєєв, Каракулько), 37:07; 1:3 Дорофєєв (Вишняков, 5х3), 40:36; 1:4 Макаров (Дорофєєв, Гасніков - більш.), 42:28; 2:4 Денискін (Дубінін), 54:36.





«Кременчук»: Сандирев (Давлетшін - 42:28); Григорян-Бобрусьов, Чемерілов-Серанов-Кисельов, Хрішпенц-Бойових, Савченко-Волков-Гічебеков, Толстушко-Алексюк, Ворона-Гриценко-Леонов, Горлушко-Александров, Денискін-Дубінін-Коробов.





«Дніпро»: Хомутов; Бєлоусов-Макаров, Зайцев-Гасніков-Вишняков, Дорофєєв-Декало, Каракулько-Брага-Жвачкін, Афанасьєв-Будько, Янішевський-Ромащенко-Абаджян, Ратушний-Сисак, Тимченко-Чернишенко-Целогородцев.





Другий матч турніру команди почали набагато активніше, ніж в перший ігровий день – клуби входять в ігровий ритм і виходять з-під тренувальних навантажень. Незважаючи на велику кількість гострих атак біля воріт обох команд, відкрити рахунок все ж змогли хокеїсти херсонського клубу. Шайбу на свій рахунок в більшості записав найрезультативніший захисник чемпіонату УХЛ-Парі-Матч в минулій «регулярці» Сергій Дорофєєв.









Хоч як би намагалися «містяни» відігратися, але до кінця першого періоду зрівняти цифри на табло підопічні Олександра Савицького так і не зуміли – на першу перерву команди вирушили з мінімальною перевагою «Дніпра».





Відкрити рахунок закинутим шайбам номінальні господарі змогли лише на екваторі поєдинку, коли новачок клубу Андрій Денискін відправив красиву шайбу з розвороту в ворота Олександра Хомутова. Однак рівним рахунок залишався недовго – під кінець періоду Дмитро Чернишенко відправив другу шайбу в ворота «Кременчука» та знову вивів вперед херсонську команду.









Ще на старті заключного відрізка зустрічі «Дніпро» закинув свою четверту шайбу і зробив непоганий заділ на першу перемогу на турнірі – відзначився Денис Макаров. Відіграватися кременчужани почали за 5 хвилин до кінця періоду – дубль оформив Андрій Денискін. Однак закинути ще у «містян» так і не вийшло – «Дніпро» здобув першу перемогу на передсезонному турнірі.





Форвард «Кременчука» Андрій Денискін після поразки від «Дніпра» (2:4) у другий день Відкритого кубку Донбасу-2020 оцінив результат матчу. Відзначимо, що нападаючий закинув обидві шайби «містян» в цьому поєдинку і став найкращим гравцем матчу.









- Як оцінюєш другий матч на Кубку Донбасу?

- Матч виявився дуже цікавим. Видно, що команди набирають потихеньку ігровий ритм. Так, хотілося б, звичайно, перемогти, але не вийшло.





- Що не вийшло в матчі з «Дніпром»?

- Я думаю, що нас підвели вилучення – ми пропустили три з чотирьох шайб, граючи в меншості.





- У другому періоді ви зрівняли рахунок, але потім знову пропустили дві шайби. Чому не вийшло забити більше?

- Десь нас підвела реалізація. Зараз пройшов тільки другий матч після довгої паузи – всі команди тільки починають, і тому у них ще не все виходить.





- Як ти зараз взагалі оціниш форму команди напередодні старту плей-офф?

- В даний момент ми виходимо з-під фізичного навантаження. Тому думаю, що до півфіналу плей-офф ми підійдемо в оптимальній формі.





- Які твої очікування від матчу з «Донбасом»?

- Від цього матчу очікую дуже швидкий і хороший хокей. Звичайно, ми будемо намагатися показати хорошу гру.





Головний тренер «Кременчука» Олександр Савицький після поразки від «Дніпра» все-таки залишився задоволений грою своєї команди:





- Сам зміст гри мені ще більше сподобався. Ми володіли ініціативою, погрожували, але не забили. Але, знову ж таки, можемо нарікати на те, що давно не грали і у такі хороші моменти не забили. В принципі, я задоволений.

Те, що ми в меншості пропустили, ну да, треба більш самовіддано грати в такі моменти.





Відзначимо, що свій заключний матч на передсезонному турнірі «Кременчук» проведе проти господарів турніру. Початок поєдинку – о 19.00, а пряма трансляція зустрічі буде доступна на сайті УХЛ і в ефірі телеканалу XSPORT.