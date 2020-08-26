Депутат Татьяна Сидерка пойдет в горсовет от партии «Довіра»

Сьогодні, 12:01 Переглядів: 415 Коментарів: 2

Депутат Татьяна Сидерка примет участие в выборах в Кременчугский горсовет. Об этом она сообщила «Телеграфу».



Баллотироваться в горсовет она будет по спискам политической партии «Довіра».



«ТелеграфЪ» спросил, кто инициировал это решение? Татьяна Сидерка ответила, что получила приглашение от начальника кременчугского избирательного штаба «Довіри» Александра Климовских.



На вопрос, создана ли в Кременчуге городская парторганизация «Довіри», она ответила, что областное партийное руководство приняло решение об обязательном создании такой партячейки. То есть в настоящее время парторганизации нет.





Партия планирует выставить на выборы в Кременчугский горсовет 42 кандидата.

На вопрос «Телеграфа», будет ли она вступать в ряды партии, Сидерка ответила: да, это в планах.



Впервые Татьяна Сидерка прошла в Кременчугский горсовет в 2015 году по спискам «Радикальной партии Ляшко» (РПЛ). Заявление о выходе из партии она написала в 2019 году, перед парламентскими выборами. Сидерка приняла решение баллотироваться в народные депутаты по Кременчугскому округу, а официальным кандидатом от РПЛ был запланирован глава городской парторганизации Кавунник. Татьяна Сидерка тогда объяснила «Телеграфу», что не хочет на выборах мешать коллегам и пойдет самовыдвиженцем.







Сидерка – член профильной депутатской комиссии по вопросам образования, здравоохранения, молодежи и спорта. Занимается проблемами городских школ – в том числе, вопросами школьного питания. Добивалась повышения зарплат для работников школьных столовых и дополнительного финансирования на школьное питание.



«Довіра» – новая партия, создана на базе парламентской группы, в состав которой вошли 17 внефракционных нардепов-мажоритарщиков. Парламентскую группу создали 6 декабря 2019 года, после парламентских выборов. Лидер «Довіри», нардеп Кулинич, позиционирует партию как региональную, которая будет решать вопросы конкретных регионов. Кулинич – нардеп не простой, а многовекторный – он был и членом парламентской группы «Відродження» (как нардеп Шаповалов), и членом парламентской фракции «Партии регионов» (как нардеп Шаповалов). Теперь возглавил «Довіру».





Недавнее ценное приобретение партии – к ней присоединился председатель поселкового совета Градижска Мирослав Носа – организатор знаменитого фестиваля «Пивиха-фест», созданного для популяризации горы Пивихи. Гора таки стала популярной, и теперь толпы туристов заваливают её бытовым мусором. А более раннее приобретение «Довіри» – глава Полтавского облсовета Беленький. Очень состоятельный мужчина, эту каденцию провел в рядах БППС (в настоящее время БППС переименован в «Европейскую солидарность» (ЕС), но... теперь идет на выборы от «Довіри».