Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 26.08.2020 20:00
Підтверджені:
Україна110085
Кременчук152
Хворі:
Україна54277
Кременчук5
Одужало:
Україна53454
Кременчук144
Померло:
Україна2354
Кременчук4
Кременчук, Політика, Місцеві вибори 2020

Депутат Татьяна Сидерка пойдет в горсовет от партии «Довіра»

Сьогодні, 12:01 Переглядів: 415 Коментарів: 2

 
Она получила приглашение

Депутат Татьяна Сидерка примет участие в выборах в Кременчугский горсовет. Об этом она сообщила «Телеграфу».


Баллотироваться в горсовет она будет по спискам политической партии «Довіра».


«ТелеграфЪ» спросил, кто инициировал это решение? Татьяна Сидерка ответила, что получила приглашение от начальника кременчугского избирательного штаба «Довіри» Александра Климовских.


На вопрос, создана ли в Кременчуге городская парторганизация «Довіри», она ответила, что областное партийное руководство приняло решение об обязательном создании такой партячейки. То есть в настоящее время парторганизации нет.


Партия планирует выставить на выборы в Кременчугский горсовет 42 кандидата.

 

На вопрос «Телеграфа», будет ли она вступать в ряды партии, Сидерка ответила: да, это в планах.


Впервые Татьяна Сидерка прошла в Кременчугский горсовет в 2015 году по спискам «Радикальной партии Ляшко» (РПЛ). Заявление о выходе из партии она написала в 2019 году, перед парламентскими выборами. Сидерка приняла решение баллотироваться в народные депутаты по Кременчугскому округу, а официальным кандидатом от РПЛ был запланирован глава городской парторганизации Кавунник. Татьяна Сидерка тогда объяснила «Телеграфу», что не хочет на выборах мешать коллегам и пойдет самовыдвиженцем.



Сидерка – член профильной депутатской комиссии по вопросам образования, здравоохранения, молодежи и спорта. Занимается проблемами городских школ – в том числе, вопросами школьного питания. Добивалась повышения зарплат для работников школьных столовых и дополнительного финансирования на школьное питание.


«Довіра» – новая партия, создана на базе парламентской группы, в состав которой вошли 17 внефракционных нардепов-мажоритарщиков. Парламентскую группу создали 6 декабря 2019 года, после парламентских выборов. Лидер «Довіри», нардеп Кулинич, позиционирует партию как региональную, которая будет решать вопросы конкретных регионов. Кулинич – нардеп не простой, а многовекторный – он был и членом парламентской группы «Відродження» (как нардеп Шаповалов), и членом парламентской фракции «Партии регионов» (как нардеп Шаповалов). Теперь возглавил «Довіру».


Недавнее ценное приобретение партии – к ней присоединился председатель поселкового совета Градижска Мирослав Носа – организатор знаменитого фестиваля «Пивиха-фест», созданного для популяризации горы Пивихи. Гора таки стала популярной, и теперь толпы туристов заваливают её бытовым мусором. А более раннее приобретение «Довіри» – глава Полтавского облсовета Беленький. Очень состоятельный мужчина, эту каденцию провел в рядах БППС (в настоящее время БППС переименован в «Европейскую солидарность» (ЕС), но... теперь идет на выборы от «Довіри».

0
Автор: Лариса Артеменко
Теги: местные выборы выборы в Кременчуге горсовет радикалы кандидаты парторганизация Пивиха-фест школьное питание Татьяна Сидерка
компанія «Інтера Люкс»

Коментарі: 2

345
gansit:
Сьогодні, 12:43

Да им побарабану от какой партии,главное остаться "у корыта".


2 1
101
Serpan:
Сьогодні, 13:11

Сидерка, Поддубная и другие барышни скоро будут нарасхват из-за нововведений выборов 2020 "місцеві вибори передбачають дотримання гендерної квоти – серед кожних п'яти кандидатів у списку має бути щонайменше дві жінки. Без дотримання квот можуть відмовити кандидатам усього списку".


2 1

Информация

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.

МІСЦЕВІ ВИБОРИ 2020:

25 жовтня 2020 року відбудуться чергові вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів.

Особливості місцевих виборів-2020:

У ЦВК виділили чотири особливості виборів, які відбудуться 25 жовтня:

  • вибори будуть організовуватися на новій територіальній основі;
  • у рік проведення чергових місцевих виборів відбудуться перші місцеві вибори до тергромад, які призначаються і проводяться разом із черговими;
  • вибори депутатів місцевих рад будуть організовуватися і проводитися за новими виборчими системами;
  • місцеві вибори передбачають дотримання гендерної квоти – серед кожних п'яти кандидатів у списку має бути щонайменше дві жінки. Без дотримання квот можуть відмовити кандидатам усього списку.

Зокрема місцеві вибори будуть проводитись за двома системами: партійна пропорційна система та відкриті виборчі списки для міст із населенням від 90 тис., мажоритарна - для решти.

Система відкритих списків дозволить виборцям голосувати не лише за партію, а й за конкретного кандидата, якого вони хочу бачити при владі. Тобто спочатку виборець має проголосувати за партію, а потім – за окремого кандидата від цієї партії.

Схожі матеріали:



Вверх