Covid-19 в Україні/Кременчуці
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Україна110085
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Кременчук, Коронавірус / Карантин

За добу в Україні зафіксували 1974 випадків COVID-19, на Полтавщині – 11

Сьогодні, 12:33 Переглядів: 253 Коментарів: 1

 

Всього зареєстрували 18 випадків смерті від COVID-19 у Полтавській області, за добу померла одна людина

В Україні за минулу добу зафіксували 1974 нові випадки коронавірусної хвороби, на Полтавщині – 11.


За даними МОЗ, станом на 9.00 27 серпня 112 059 українців заразилися коронавірусом, з цих випадків 2403 летальні, 54 217 пацієнтів одужали (за добу – 763 людини). Загалом провели 1 472 736 тестувань методом ПЛР.


Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

  • Вінницька область — 3736 випадків;
  • Волинська область — 5268 випадків;
  • Дніпропетровська область — 2095 випадків;
  • Донецька область — 1278 випадків;
  • Житомирська область — 2998 випадків;
  • Закарпатська область — 7225 випадків;
  • Запорізька область — 1454 випадки;
  • Івано-Франківська область — 8485 випадків;
  • Кіровоградська область — 780 випадків;
  • м. Київ — 12 468 випадків;
  • Київська область — 5305 випадків;
  • Львівська область — 13 763 випадки;
  • Луганська область — 264 випадки;
  • Миколаївська область — 1040 випадків;
  • Одеська область — 6537 випадків;
  • Полтавська область — 695 випадків;
  • Рівненська область — 8818 випадків;
  • Сумська область — 1302 випадки;
  • Тернопільська область — 5245 випадків;
  • Харківська область — 8202 випадки;
  • Херсонська область — 363 випадки;
  • Хмельницька область — 2102 випадки;
  • Чернівецька область — 9700 випадків;
  • Черкаська область — 1318 випадків;
  • Чернігівська область — 1618 випадків.


 

Полтавська ОДА повідомила про географію поширення коронавірусної інфекції на Полтавщині за вказаний період:

  • у Полтаві – 5 нових випадків;
  • у Кременчуці та на Котелевщині – по одному випадку;
  • на Машівщині та Шишаччині – по два випадки.

Всього зареєстрували 18 випадків смерті від COVID-19 у нашій області, за добу померла одна людина (у колишньому Чутівському районі). Одужали 483 жителі Полтавської області, продовжують лікування 194 людини.

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Автор: Катерина Турубара
Теги: коронавірус коронавирус статистика
компанія «Інтера Люкс»

Коментарі: 1

1 376
inattentive:
Сьогодні, 13:11

Карантин (как весной) вероятнее всего будет. Из надуманного: - Школы проработают максимум до выборов (вообще не представляю как можно уследить за соблюдение детьми всех "правил", особенно 5-8-е классы они же "безбашенные" в хорошем смысле , из практики) . Кафе ,рестораны скорее всего начнут закрывать с приходом холодов ,то есть возможно во второй половине октября. По поводу парков - вряд ли запретят прогулку ,но все возможно. С маршрутками будет снова"попа". В общем ничего радужного . Так что , читайте законы ,конституцию , консультируйтесь с юристами еще до возвращения "жесткого" карантина что бы "не попасть на денежку". И не верьте всему, что выкладывают в СМИ и интернете, соцсетях.


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