За добу в Україні зафіксували 1974 випадків COVID-19, на Полтавщині – 11

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Всього зареєстрували 18 випадків смерті від COVID-19 у Полтавській області, за добу померла одна людина

В Україні за минулу добу зафіксували 1974 нові випадки коронавірусної хвороби, на Полтавщині – 11.





За даними МОЗ, станом на 9.00 27 серпня 112 059 українців заразилися коронавірусом, з цих випадків 2403 летальні, 54 217 пацієнтів одужали (за добу – 763 людини). Загалом провели 1 472 736 тестувань методом ПЛР.





Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область — 3736 випадків;

Волинська область — 5268 випадків;

Дніпропетровська область — 2095 випадків;

Донецька область — 1278 випадків;

Житомирська область — 2998 випадків;

Закарпатська область — 7225 випадків;

Запорізька область — 1454 випадки;

Івано-Франківська область — 8485 випадків;

Кіровоградська область — 780 випадків;

м. Київ — 12 468 випадків;

Київська область — 5305 випадків;

Львівська область — 13 763 випадки;

Луганська область — 264 випадки;

Миколаївська область — 1040 випадків;

Одеська область — 6537 випадків;

Полтавська область — 695 випадків;

Рівненська область — 8818 випадків;

Сумська область — 1302 випадки;

Тернопільська область — 5245 випадків;

Харківська область — 8202 випадки;

Херсонська область — 363 випадки;

Хмельницька область — 2102 випадки;

Чернівецька область — 9700 випадків;

Черкаська область — 1318 випадків;

Чернігівська область — 1618 випадків.





Полтавська ОДА повідомила про географію поширення коронавірусної інфекції на Полтавщині за вказаний період:

у Полтаві – 5 нових випадків;

у Кременчуці та на Котелевщині – по одному випадку;

на Машівщині та Шишаччині – по два випадки.

Всього зареєстрували 18 випадків смерті від COVID-19 у нашій області, за добу померла одна людина (у колишньому Чутівському районі). Одужали 483 жителі Полтавської області, продовжують лікування 194 людини.