За добу в Україні зафіксували 1974 випадків COVID-19, на Полтавщині – 11

Всього зареєстрували 18 випадків смерті від COVID-19 у Полтавській області, за добу померла одна людина
В Україні за минулу добу зафіксували 1974 нові випадки коронавірусної хвороби, на Полтавщині – 11.
За даними МОЗ, станом на 9.00 27 серпня 112 059 українців заразилися коронавірусом, з цих випадків 2403 летальні, 54 217 пацієнтів одужали (за добу – 763 людини). Загалом провели 1 472 736 тестувань методом ПЛР.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
- Вінницька область — 3736 випадків;
- Волинська область — 5268 випадків;
- Дніпропетровська область — 2095 випадків;
- Донецька область — 1278 випадків;
- Житомирська область — 2998 випадків;
- Закарпатська область — 7225 випадків;
- Запорізька область — 1454 випадки;
- Івано-Франківська область — 8485 випадків;
- Кіровоградська область — 780 випадків;
- м. Київ — 12 468 випадків;
- Київська область — 5305 випадків;
- Львівська область — 13 763 випадки;
- Луганська область — 264 випадки;
- Миколаївська область — 1040 випадків;
- Одеська область — 6537 випадків;
- Полтавська область — 695 випадків;
- Рівненська область — 8818 випадків;
- Сумська область — 1302 випадки;
- Тернопільська область — 5245 випадків;
- Харківська область — 8202 випадки;
- Херсонська область — 363 випадки;
- Хмельницька область — 2102 випадки;
- Чернівецька область — 9700 випадків;
- Черкаська область — 1318 випадків;
- Чернігівська область — 1618 випадків.
Полтавська ОДА повідомила про географію поширення коронавірусної інфекції на Полтавщині за вказаний період:
- у Полтаві – 5 нових випадків;
- у Кременчуці та на Котелевщині – по одному випадку;
- на Машівщині та Шишаччині – по два випадки.
Всього зареєстрували 18 випадків смерті від COVID-19 у нашій області, за добу померла одна людина (у колишньому Чутівському районі). Одужали 483 жителі Полтавської області, продовжують лікування 194 людини.