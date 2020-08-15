Футбол та концерт: як у Піщаному відсвяткували 5 річницю створення ОТГ

Сьогодні, 08:18 Переглядів: 1 061

Святкування відбулося на стадіоні у Піщаному

У Піщаному концертом та футболом відсвяткували 5 річницю з дня створення Піщанської ОТГ. Містян радували музичними композиціями у виконанні духовного оркестру, виступами художньої самодіяльності та футбольними поєдинками.







Окрасою святкування став футбольний поєдинок між «Збірною мерів України» та збірною «Ветерани Піщаного» в яку увійшли ветерани «Кременя». У гольовій перестрілці перемогу святкували мери – 4:3.





⠀

У «Ветеранів Піщаного» дублем відзначився заступник голови Федерації футболу Кременчука Вадим Маньковський та ще один гол на рахунку тренера «Кременя» Сергія Свистуна, який зміг обійти трьох захисників та пробити голкіпера.









У складі команди мерів зіграли: Троян Анатолій - Малоперещепенська ОТГ Полтавська обл., Римчук Валерій - Миколаївська обл. Камянська сільська рада, Рибалко Євген - м. Святове Луганська обл., Іщенко Валерій - Штомпелівська сільська рада Хорольський р-н, Селіщев Роман - Новоданилівська сільська рада Запорізька обл, Перетятько Олександр - Новоукраїнська сільська рада Донецька обл, Романенко Віктор - Краснолуцька ОТГ Полтавська обл., Волуйко Роман - м. Гайворон Кіровоградська обл., Іщенко Павло - м. Кременчук, Козін Юрій - м. Кременчук.