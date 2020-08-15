Две кременчужанки победили горздрав – помогли им в этом настойчивость и облздрав

Сьогодні, 09:03 Переглядів: 2 155 Коментарів: 4

«Вы представляете, нам будут выдавать это лекарство здесь, в Кременчуге, мы добились!» – рассказала одна из них, Наталья Васильевна

Две кременчужанки – Наталья Васильевна и Ирина Афанасьевна – добились, чтобы необходимый им лекарственный препарат выдавали в Кременчуге, а не заставляли ездить в Полтаву. Они обращались к прессе и в облздрав. Но больше всего помогла им их собственная настойчивость.



Обе кременчужанки имеют хроническое заболевание крови. По государственной программе им бесплатно выдается препарат гидроксимочевина. Его цена колеблется от 1300 до 1500 гривен.



Зимой они получали препарат в Кременчуге, по рецепту городского гематолога. Но им сообщили, что с 1 июня они должны будут ездить за препаратом в Полтаву и получать его там в областной клинической больнице.



Ездить каждый месяц в Полтаву этим женщинам сложно – они больны, к тому же Ирине Афанасьевне 76 лет и кроме заболевания крови у неё проблемы с сердцем. Родственников, которые могли бы съездить с ней, чтобы подстраховать, у Ирины Афанасьевны нет. К тому же ситуацию осложняет эпидемия коронавируса – карантин в любой момент может быть ужесточен и сообщение между городами опять прервется.



С учетом того, что зимой им выдавали гидроксимочевину в Кременчуге, обе женщины решили сходить на приём к руководителю горздрава Максиму Середе. Но на прием их не записали. Секретарь сообщила, что Максим Владимирович очень занят.



Наталья Васильевна и Ирина Афанасьевна пришли в «ТелеграфЪ». Они просили каким-то образом задать руководителю горздрава вопрос – нельзя ли им получать препарат в Кременчуге и не ездить в Полтаву?









«ТелеграфЪ» 3 июля на заседании исполкома задал этот вопрос руководителю горздрава. Чиновник ответил:





– Я вже пояснював «Телеграфу» ситуацію, і пояснюю знову – така практика по всій країні. МОЗ сам проводить закупівлю препаратів, їх доставляють у Полтавський обласний департамент охорони здоров’я, звідти в обласну клінічну лікарню, де їх отримують пацієнти після огляду обласного гематолога. Тобто мова не лише про придбання препаратів, а й про огляд фахівця. Такі пацієнти мають перебувати під наглядом фахівців третинної ланки – обласного гематолога зокрема. Вони здають тут, у Кременчуці, розгорнутий аналіз крові і раз на квартал їдуть з ним до Полтави, де їх оглядає гематолог і за його направленням їм видають лікарські засоби.





Ответ категоричный, чиновник не обещал «что-нибудь придумать».





Но кременчужанки на этом не остановились. Они направили заказные письма в Полтавский областной департамент здравоохранения и в МОЗ. Обе получили ответ из Полтавы за подписью руководителя областного департамента здравоохранения Виктора Лысака. Он писал, что их просьбу рассмотрели и нашли возможность удовлетворить – они будут получать гидроксимочевину в Кременчуге, у городского гематолога.





Наталья Васильевна и Ирина Афанасьевна уже получили препарат. И будут получать его ежемесячно. Ирина Афанасьевна сказала:





– Вы не представляете, какое это огромное облегчение! Мне сердце просто не позволило бы ездить в Полтаву, я бы не выдержала.