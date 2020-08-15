НБУ хоче приструнити колекторів: вимагатиме етичної поведінки з боржниками

Національний банк планує принципово оновити підходи до регулювання роботи колекторських компаній в Україні, якими він опікується з 1 липня цього року. Про це йдеться у повідомленні пресслужби НБУ.





Лише за місяць своєї роботи у новому напрямку Нацбанк отримав 535 звернень громадян, які стосувались дій колекторських компаній.









«За результатами розгляду цих звернень було встановлено випадки грубого порушення діями колекторів по відношенню до боржників вимог законодавства України», - йдеться у повідомленні.





Відтак Національний банк спільно з профільним комітетом Верховної Ради опрацьовує законопроєкт, який врегулює діяльність колекторських компаній. При цьому НБУ вестиме Реєстр колекторських компаній.





«У цьому проєкті закону для колекторської компанії з'явиться вимога з дотримання нею правил етичної поведінки з боржником. Ми також плануємо напрацювати кодекс етичної поведінки для небанківських фінансових установ і будемо вітати долучення до його розробки учасників ринку. У разі порушення колектором правил етичної поведінки будуть передбачені заходи впливу та санкції, в тому числі виключення з Реєстру колекторських компаній», - наголосила перший заступник голови НБУ Катерина Рожкова на зустрічі з представниками фінансового сектору.









Реєстр колекторських компаній міститиме перелік установ, яким дозволено здійснювати колекторську діяльність. Якщо колекторську компанію виключили з реєстру, банкам і фінансовим компаніям заборонять укладати договори з такою установою. А сама вона не зможе займатися колекторською діяльністю протягом року.





Виключення з Реєстру є одним із запланованих заходів впливу НБУ у відповідь на незаконні колекторські дії, до якого регулятор може вдатись у разі, якщо учасник ринку не реагує на письмові вимоги та штрафні санкції за порушення вимог законодавства при взаємодії з боржником.









Вже найближчим часом НБУ планує розробити методичні рекомендації щодо етичної поведінки при здійсненні колекторської діяльності, запропонує всім учасникам ринку повідомити про дотримання етичної поведінки та оприлюднить перелік установ, які повідомили про дотримання таких правил на сайті НБУ.





«Посилення захисту прав споживачів, а також зрозумілі і прозорі вимоги щодо поведінки кредитра та колектора по відношенню до боржника у підсумку сприятимуть відновленню довіри на фінансовому ринку. Тому вже зараз Національний банк закликає колекторські компанії переглянути свої підходи до роботи з повернення проблемної заборгованості і почати перебудовувати свою діяльність», - говориться у повідомленні регулятора.







Наразі НБУ представив концепцію регулювання колекторської діяльності. У презентації є й перелік порушень Конституції України та інших законів, до яких вдаються колектори зараз:

погрози фізичною розправою боржникам та членам його родини в разі несплати заборгованості;

цілодобовий автододзвон боржнику, членам його родини, колегам;

використання нецензурної лексики в розмові з боржником, його рідними;

розповсюдження фотоколажів, які принижують честь та гідність боржника;

погрози проведення опису особистого майна боржника з метою його реалізації в разі несплати боргу;

обробка персональних даних третіх осіб, які не мають відношення до кредиту та не давали згоду на обробку даних;

поширення персональних даних;

поширення конфіденційної інформації про боржника.

У випадку порушень з боку колекторів споживачі можуть звертатися до НБУ. Як це зробити — у розділі НБУ про звернення громадян.



