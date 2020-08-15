У Кременчуці діє 8 санітарних зон

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Санітарні зони діють у мікрорайонах, де виявлено хворих на COVID-19

Станом на 19 серпня 2020 року у Кременчуці хворіють на COVID-19 14 осіб. У мікрорайонах, де вони проживають, визначено санітарні зони. Так, на сьогоднішній день продовжує діяти:

санітарна зона № 6, де проживає 1 особа, у якої виявили коронавірусну інфекцію (квартал № 274, вул. Вершигори, вул. А. Ковальова, п ров. Пибережний, пров. Сонячний, вул. Олексія Древаля, вул.. Харківська та прилеглі проспекти Свободи та Лесі Українки);

санітарна зона № 8 (вул. Вадима Пугачова, вул. Миру, 1-й піщаний тупік та прилегла до них вул. Київська) - 1 хворий;

санітарна зона № 11 ( вул. Київська, просп. Свободи) – 5 хворих;

санітарна зона № 15 (вул. Троїцька, вул. Богдана Хмельницького, вул. Лікаря Богаєвського, вул. Прирічна) – 1 хворий;

санітарна зона № 17 ( вул. Аерофлотська, вул. Некрасова. вул. Целіноградська, просп. Полтавський, пров. Ємельяненка) – 1 хворий;

санітарна зона № 19 (кВт 304, вул. Ціолковського, вул. Великокохнівська) – 1 хворий;

санітарна зона № 27 (вул. Європейська, просп. Свободи, вул. Маяковського, вул. Червона Гірка, вул. Партизанська, пров. Будівельний, пров. Медовий, вул. Залізнична) – 3 хворих;

санітарна зона № 28 ( вул. Чумацький шлях, вул. Івана Приходька, вул. Верхньодніпровська) – 1 хворий.



Нагадуємо, що містяни, які проживають на території санітарних зон, мають дотримуватися обмежень, зокрема: не виходити із приміщень (помешкань ) без засобів індивідуального захисту органів дихання ( масок, респіраторів), дотримуватися соціальної дистанції не менш ніж 2 метри.