На Полтавщині чоловік отримав судимість, тому що збрехав поліції про труп на подвір'ї

Сьогодні, 10:33 Переглядів: 682 Коментарів: 1

Шишацький районний суд 17 серпня виніс вирок чоловіку, обвинуваченого у ч. 2 ст. 383 Кримінального кодексу України (Завідомо неправдиве повідомлення про вчинення кримінального правопорушення).





7 липня близько 18.00 засуджений перебував у знайомих, де вони проводили алкогольне дозвілля. Під час цього виникла сварка, в результаті якої засудженого попросили покинути подвір'я.





Того ж дня, близько 18.55, чоловік зателефонував на «102» та повідомив, що у селі Баранівка Шишацького району виявив тіло знайомого без ознак життя з ножовими пораненнями. Слідчо-оперативна група прибула на виклик та виявила заявника. Він показав на господарство знайомих, де годину тому вживав алкоголь. Згодом з'ясувалося, що виклик виявився неправдивим.





Чоловік визнав себе винуватим. Остаточне покарання - іспитовий термін на один рік.





Вирок може бути оскаржений. З текстом вироку можна ознайомитися тут.