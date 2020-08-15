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Надзвичайні новини, Полтавщина

На Полтавщині чоловік отримав судимість, тому що збрехав поліції про труп на подвір'ї

Сьогодні, 10:33 Переглядів: 682 Коментарів: 1

Обвинувачений отримав один рік іспитового терміну

Шишацький районний суд 17 серпня виніс вирок чоловіку, обвинуваченого у ч. 2 ст. 383 Кримінального кодексу України (Завідомо неправдиве повідомлення про вчинення кримінального правопорушення).


7 липня близько 18.00 засуджений перебував у знайомих, де вони проводили алкогольне дозвілля. Під час цього виникла сварка, в результаті якої засудженого попросили покинути подвір'я.


Того ж дня, близько 18.55, чоловік зателефонував на «102» та повідомив, що у селі Баранівка Шишацького району виявив тіло знайомого без ознак життя з ножовими пораненнями. Слідчо-оперативна група прибула на виклик та виявила заявника. Він показав на господарство знайомих, де годину тому вживав алкоголь. Згодом з'ясувалося, що виклик виявився неправдивим.


Чоловік визнав себе винуватим. Остаточне покарання - іспитовий термін на один рік.


Вирок може бути оскаржений. З текстом вироку можна ознайомитися тут.

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Автор: Євгенія Каблучка
Теги: ложный вызов суд
компанія «Інтера Люкс»

Коментарі: 1

2 202
evil:
Сьогодні, 11:43

12 декабря 2019 Голобородько на брифинге вместе с Аваковым и Рябошапкой публично объявили стопроцентными убийцами Шеремета троих граждан Украины: Кузьменко, Антоненко и Дугарь. 

Прошло больше полугода, и как оказалось, Голобородько из всей доказательной базы просто громко перднул в воздух. Иными словами ЗБРЕХАВ. 

Будет ли квартальный клоун притягнутий до відповідальності у ч. 2 ст. 383 Кримінального кодексу України (Завідомо неправдиве повідомлення про вчинення кримінального правопорушення)???


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