В Україні антирекорд: за добу кількість нових випадків COVID-19 перевершила 2 тисячі

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На Полтавщині за минулу добу коронавірусну хворобу діагностували у 12 людей

В Україні черговий антирекорд з кількості нових хворих на COVID-19 за добу – зафіксовано 2134 нові випадки, на Полтавщині – 12.





За даними МОЗ, станом на 9.00 20 серпня у нашій країні налічують 98 537 лабораторно підтверджених випадків коронавірусної інфекції, з них 2184 летальні, 50 441 пацієнт одужав (за добу – 704). Загалом проведено 1 356 698 тестувань методом ПЛР.





Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область — 3405 випадків;

Волинська область — 4929 випадків;

Дніпропетровська область — 1873 випадки;

Донецька область — 1156 випадків;

Житомирська область — 2597 випадків;

Закарпатська область — 6662 випадки;

Запорізька область — 1213 випадків;

Івано-Франківська область — 7290 випадків;

Кіровоградська область — 749 випадків;

м. Київ — 11 172 випадки;

Київська область — 4727 випадків;

Львівська область — 12 631 випадок;

Луганська область — 204 випадки;

Миколаївська область — 893 випадки;

Одеська область — 5408 випадків;

Полтавська область — 594 випадки;

Рівненська область — 8091 випадок;

Сумська область — 1078 випадків;

Тернопільська область — 4116 випадків;

Харківська область — 6849 випадків;

Херсонська область — 321 випадок;

Хмельницька область — 1768 випадків;

Чернівецька область — 8297 випадків;

Черкаська область — 1200 випадків;

Чернігівська область — 1314 випадків.

Як інформує Полтавська ОДА, на Полтавщині виявили 12 нових випадків захворювання на коронавірус:

у Полтаві – 9;

у Миргороді, на Великобагачанщині та Котелевщині – по одному.

Від початку карантину в області 16 людей з підтвердженим діагнозом COVID-19 померли, зокрема, за останню добу – одна людина (у Полтаві).





Наразі одужали вже 432 жителі Полтавщини, продовжують лікування 146 людей.