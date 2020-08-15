В Україні антирекорд: за добу кількість нових випадків COVID-19 перевершила 2 тисячі

На Полтавщині за минулу добу коронавірусну хворобу діагностували у 12 людей
В Україні черговий антирекорд з кількості нових хворих на COVID-19 за добу – зафіксовано 2134 нові випадки, на Полтавщині – 12.
За даними МОЗ, станом на 9.00 20 серпня у нашій країні налічують 98 537 лабораторно підтверджених випадків коронавірусної інфекції, з них 2184 летальні, 50 441 пацієнт одужав (за добу – 704). Загалом проведено 1 356 698 тестувань методом ПЛР.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
- Вінницька область — 3405 випадків;
- Волинська область — 4929 випадків;
- Дніпропетровська область — 1873 випадки;
- Донецька область — 1156 випадків;
- Житомирська область — 2597 випадків;
- Закарпатська область — 6662 випадки;
- Запорізька область — 1213 випадків;
- Івано-Франківська область — 7290 випадків;
- Кіровоградська область — 749 випадків;
- м. Київ — 11 172 випадки;
- Київська область — 4727 випадків;
- Львівська область — 12 631 випадок;
- Луганська область — 204 випадки;
- Миколаївська область — 893 випадки;
- Одеська область — 5408 випадків;
- Полтавська область — 594 випадки;
- Рівненська область — 8091 випадок;
- Сумська область — 1078 випадків;
- Тернопільська область — 4116 випадків;
- Харківська область — 6849 випадків;
- Херсонська область — 321 випадок;
- Хмельницька область — 1768 випадків;
- Чернівецька область — 8297 випадків;
- Черкаська область — 1200 випадків;
- Чернігівська область — 1314 випадків.
Як інформує Полтавська ОДА, на Полтавщині виявили 12 нових випадків захворювання на коронавірус:
- у Полтаві – 9;
- у Миргороді, на Великобагачанщині та Котелевщині – по одному.
Від початку карантину в області 16 людей з підтвердженим діагнозом COVID-19 померли, зокрема, за останню добу – одна людина (у Полтаві).
Наразі одужали вже 432 жителі Полтавщини, продовжують лікування 146 людей.