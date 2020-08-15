Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 15.08.2020 09:00
Підтверджені:
Україна89719
Кременчук147
Хворі:
Україна40245
Кременчук16
Одужало:
Україна47430
Кременчук127
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Кременчук, Коронавірус / Карантин

В Україні антирекорд: за добу кількість нових випадків COVID-19 перевершила 2 тисячі

Сьогодні, 10:07 Переглядів: 134

 

На Полтавщині за минулу добу коронавірусну хворобу діагностували у 12 людей

В Україні черговий антирекорд з кількості нових хворих на COVID-19 за добу – зафіксовано 2134 нові випадки, на Полтавщині – 12.


За даними МОЗ, станом на 9.00 20 серпня у нашій країні налічують 98 537 лабораторно підтверджених випадків коронавірусної інфекції, з них 2184 летальні, 50 441 пацієнт одужав (за добу – 704). Загалом проведено 1 356 698 тестувань методом ПЛР.


Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

  • Вінницька область — 3405 випадків;
  • Волинська область — 4929 випадків;
  • Дніпропетровська область — 1873 випадки;
  • Донецька область — 1156 випадків;
  • Житомирська область — 2597 випадків;
  • Закарпатська область — 6662 випадки;
  • Запорізька область — 1213 випадків;
  • Івано-Франківська область — 7290 випадків;
  • Кіровоградська область — 749 випадків;
  • м. Київ — 11 172 випадки;
  • Київська область — 4727 випадків;
  • Львівська область — 12 631 випадок;
  • Луганська область — 204 випадки;
  • Миколаївська область — 893 випадки;
  • Одеська область — 5408 випадків;
  • Полтавська область — 594 випадки;
  • Рівненська область — 8091 випадок;
  • Сумська область — 1078 випадків;
  • Тернопільська область — 4116 випадків;
  • Харківська область — 6849 випадків;
  • Херсонська область — 321 випадок;
  • Хмельницька область — 1768 випадків;
  • Чернівецька область — 8297 випадків;
  • Черкаська область — 1200 випадків;
  • Чернігівська область — 1314 випадків.

 

Як інформує Полтавська ОДА, на Полтавщині виявили 12 нових випадків захворювання на коронавірус:

  • у Полтаві – 9;
  • у Миргороді, на Великобагачанщині та Котелевщині – по одному.

Від початку карантину в області 16 людей з підтвердженим діагнозом COVID-19 померли, зокрема, за останню добу – одна людина (у Полтаві).


Наразі одужали вже 432 жителі Полтавщини, продовжують лікування 146 людей.

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Автор: Катерина Турубара
Теги: коронавірус коронавирус статистика
компанія «Інтера Люкс»

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