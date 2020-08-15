Медогляд перед школою: чи обов'язковий він для кременчуцьких учнів

Сьогодні, 11:30 Переглядів: 816

Медичний огляд перед навчальним роком проводиться для дітей, які йдуть до першого класу, для всіх інших дітей вони проводяться раз на рік. Про це на брифінгу за результатами засідання державної комісії ТЕБ та НС зазначив заступник міністра охорони здоров’я - головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко.





- Дитина повинна пройти медичний огляд один раз на рік. Він прив’язується, плюс-мінус два тижні, до її дня народження. Відповідальність за проходження покладається на батьків, які можуть сконтактувати з сімейним лікарем і визначити час для проведення огляду, - підкреслив Віктор Ляшко.





Він наголосив на важливості вакцинування і закликав батьків перевірити календар щеплення дитити – таким чином вони можуть зробити власний вклад в стримування епідемій на території України.





Також пан Ляшко додав, що наразі змінили вимоги до носіння педагогічним складом засобів індивідуального захисту. Зокрема, під час проведення уроків вчителям дозволяється одягати захисний прозорий щиток, а не маску.