Крюківський міст відкрили, але не для всіх: рух вантажівок досі заборонений

Сьогодні, 07:07 Переглядів: 593

Вантажівки не пускатимуть на міст до 4.00 вівторка

Сьогодні о 4.00 Укрзалізниця відкрила мостовий перехід після проведення ремонтних робіт, повідомляє пресслужба мерії.





Але масштаби руйнування виявилися набагато більшими, ніж передбачалося. Щоб виконані відновлювальні роботи дали результат, необхідно обмежити навантаження, тому перед відремонтованим стиком будуть встановлені лежачі поліцейські для зниження динамічних навантажень.





Рух вантажівок по мосту все ще заборонений. Великогабаритний транспорт не пускатимуть на міст до 4.00 вівторка.





Автобусам дозволено рух за умови дотримання зниження швидкості перед стиком.





Контролюватиме дотримання обмежень патрульна поліція.