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Де 17 серпня не буде світла у Кременчуці

Сьогодні, 17:01 Переглядів: 554

 

Незручності жителів будуть пов'язані з ремонтом і заміною електроопор

17 серпня в зв'язку з проведенням співробітниками «Полтаваобленерго» поточних і капітальних ремонтів електрообладнання в Кременчуці, з 6.00 до 18.00 у частини жителів міста можливі перебої з електрикою.


Без електропостачання залишаться ті, хто мешкає за наступними адресами:

  • вул. Дніпровська, 4-65,
  • вул. Щастя, 48-61,
  • вул. Центральна, 1/20,
  • пров. Дніпровський, 3-17,
  • вул. Кагамлицька, 1-60,
  • пров. Північний, 1-26,
  • пров. Ювілейний, 3-20,
  • пров. Чкалова, 22-34,
  • пров. Інтернаціональний, 19, 19а,
  • пров. Леонова, 169,
  • просп. Полтавський, 5-32,
  • вул. Молодогвардійців, 3-12,
  • вул. Плєханова, 1-24,
  • вул. Володимира Винниченка, 1-20.
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Автор: Руслана Горгола
Теги: отключение света график Полтаваоблэнерго
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