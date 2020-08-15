Де 17 серпня не буде світла у Кременчуці
Сьогодні, 17:01
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Незручності жителів будуть пов'язані з ремонтом і заміною електроопор
17 серпня в зв'язку з проведенням співробітниками «Полтаваобленерго» поточних і капітальних ремонтів електрообладнання в Кременчуці, з 6.00 до 18.00 у частини жителів міста можливі перебої з електрикою.
Без електропостачання залишаться ті, хто мешкає за наступними адресами:
- вул. Дніпровська, 4-65,
- вул. Щастя, 48-61,
- вул. Центральна, 1/20,
- пров. Дніпровський, 3-17,
- вул. Кагамлицька, 1-60,
- пров. Північний, 1-26,
- пров. Ювілейний, 3-20,
- пров. Чкалова, 22-34,
- пров. Інтернаціональний, 19, 19а,
- пров. Леонова, 169,
- просп. Полтавський, 5-32,
- вул. Молодогвардійців, 3-12,
- вул. Плєханова, 1-24,
- вул. Володимира Винниченка, 1-20.