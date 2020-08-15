В середньому мешканці Полтавщини у 2020 році отримують по 10 200 гривень зарплати

Сьогодні, 07:44 Переглядів: 312

Найбільше заробляють ті, хто працює у видобувній промисловості та на кар'єрах - більше 20 тис грн

У січні–травні розмір середньомісячної номінальної зарплати штатних працівників на Полтавщині становив 10 176 грн, тоді як у цей же період минулого року полтавці заробляли – 9 299 грн. Про це стало відомо зі звіту Головного управління статистики полтавської області.





Найвищий рівень оплати праці спостерігався у працівників підприємств добувної промисловості і розроблення кар’єрів, де зарплата перевищувала середній показник по області у 2 рази, а на виробництві коксу та продуктів нафтоперероблення – в 1,7 раза.





Найнижчий рівень зарплати спостерігався у працівників підприємств з текстильного виробництва, виробництва одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів, виготовлення виробів з деревини, виробництва паперу та поліграфічної діяльності, сфери мистецтва, спорту, розваг та відпочинку і не перевищував 59% від середнього рівня по області.





Індекс реальної заробітної плати у січні–травні порівняно з відповідним періодом 2019 року становив 107%.





Упродовж січня–травня загальна сума заборгованості з виплати зарплати збільшилася на 47,7%, або на 24 527 грн, і на 1 червня становила 75,9 млн.грн (2,6% фонду оплати праці, нарахованого за травень 2020р.).





Заборгованість перед працівниками економічно активних підприємств упродовж січня–травня збільшилася в 1,6 раза, або на 24 323 грн, і на 1 червня становила 67,3 млн грн.





Серед видів економічної діяльності сума невиплаченої зарплати збільшилася у промисловості, транспорті, складському господарстві, поштовій та кур’єрській діяльності, професійній, науковій та технічній діяльності, операціях з нерухомим майном, сільському, лісовому та рибному господарстві, виникла – в оптовій та роздрібній торгівлі; ремонті автотранспортних засобів і мотоциклів, наданні інших видів послуг, освіті.





Сума боргу збільшилася перед працівниками економічно активних підприємств у Кременчуці, Полтаві та Чутівському, Лубенському районах, виникла – у Глобинському районі, зменшилася – у Гадячі, Лубнах та Шишацькому районі.





Кількість працівників економічно активних підприємств, яким вчасно не виплачено заробітну плату, на 1 червня становила 3,7 тис. осіб. Кожному із зазначених працівників не виплачено в середньому 18 444 грн, що в 1,8 раза перевищує середню зарплату за травень 2020р.