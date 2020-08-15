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Чи впливає поява дитини на виплату дорослим аліментів

Сьогодні, 08:28 Переглядів: 151

 

Більшість вважає, що аліменти – це кошти, що сплачуються лише малечі. Проте, відповідно до норм Сімейного кодексу України, на фінансове утримання може розраховувати той з подружжя, хто після розлучення спільно проживає з дитиною.


Як розповіла начальник Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Суми) Ірина Свистун, кожен з колишнього подружжя має право на аліменти, якщо:

  • дитині, яка проживає з жінкою (чоловіком), не виповнилось 3 роки;
  • дитина віком до 6 років, яка проживає з одним із подружжя, має вади фізичного або психічного розвитку;
  • жінка вагітна.

До речі, кошти, присуджені дружині під час вагітності, сплачуються після народження дитини без додаткового рішення суду.


Право на утримання, як чоловік, так і дружина мають незалежно від того, чи працюють вони, та незалежно від їх матеріального становища

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Автор: Руслана Горгола
Теги: аліменти
компанія «Інтера Люкс»
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