Чи впливає поява дитини на виплату дорослим аліментів

Сьогодні, 08:28 Переглядів: 151

Більшість вважає, що аліменти – це кошти, що сплачуються лише малечі. Проте, відповідно до норм Сімейного кодексу України, на фінансове утримання може розраховувати той з подружжя, хто після розлучення спільно проживає з дитиною.





Як розповіла начальник Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Суми) Ірина Свистун, кожен з колишнього подружжя має право на аліменти, якщо:

дитині, яка проживає з жінкою (чоловіком), не виповнилось 3 роки;

дитина віком до 6 років, яка проживає з одним із подружжя, має вади фізичного або психічного розвитку;

жінка вагітна.

До речі, кошти, присуджені дружині під час вагітності, сплачуються після народження дитини без додаткового рішення суду.





Право на утримання, як чоловік, так і дружина мають незалежно від того, чи працюють вони, та незалежно від їх матеріального становища