Чи впливає поява дитини на виплату дорослим аліментів

Більшість вважає, що аліменти – це кошти, що сплачуються лише малечі. Проте, відповідно до норм Сімейного кодексу України, на фінансове утримання може розраховувати той з подружжя, хто після розлучення спільно проживає з дитиною.
Як розповіла начальник Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Суми) Ірина Свистун, кожен з колишнього подружжя має право на аліменти, якщо:
До речі, кошти, присуджені дружині під час вагітності, сплачуються після народження дитини без додаткового рішення суду.
Право на утримання, як чоловік, так і дружина мають незалежно від того, чи працюють вони, та незалежно від їх матеріального становища