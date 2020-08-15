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Кременчук, Спорт, Кременчуг

Бійка у Кременчуці стала однією з кращих в УХЛ

Сьогодні, 09:03 Переглядів: 0

 

Ця хокейна бійка сталася на очах кременчуцьких вболівальників на арені «Айсберг» 15 січня

Переможна бійка хокеїста «Кременчука» Вадима Хришпенца зайняла перше місце в УХЛ. Про це повідомляє пресслужба кременчуцького хокейного клубу.


Ця хокейна бійка сталася на очах кременчуцьких вболівальників на арені «Айсберг» 15 січня 2020 року в центральному матчі 28-го туру УХЛ-Парі-Матч між лідерами турнірної таблиці «Кременчук» та «Дніпром», та зібрала понад 41 тисячу переглядів в Ютуб.

 

Почалося все на п'ятачку воріт В'ячеслава Новицького, де після атаки «Дніпра» у гравці вибухнули  емоції і все переросло в льодове побоїще, а потім стала Топ-новиною, повідомляє сайт УХЛ. Фінальною крапкою масової бійки стала очна дуель між Вадимом Хришпенцем і Сергієм Кузьмиком, де переможцем вийшов захисник кременчуцької команди. Цікаво, що нападник херсонців Кузьмик виступав за ХК «Кременчук» два сезони у чемпіонатах України, стававши з командою срібним призером у 2015 та 2017 роках.



На другому місці бійка (понад 17 тисяч переглядів), яка відбулася вже в матчі 34-го туру УХЛ-Парі-Матч між гравцями «Льодяних Вовків» і «Дніпра». В ході сутички кулаками помахав і президент київських «Льодяних Волков» Андрій Хапков, який захищав свої ворота не тільки хокейної технікою, а й потужними ударами. Цікаво, що колишній захисник кременчужан, а нині гравець херсонців, Валентин Сірченко менш як за хвилину встиг побитися тричі. Сірченко двічі виборював з ХК «Кременчук» срібло (2015 та 2017) та раз бронзу (2016) чемпіонатів країни.


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Автор: Альона Душенко
Теги: ХК Кременчук хокей бійка
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