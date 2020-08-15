Два місяці арешту присудили жителю Полтавщини, який побив табуреткою свою співмешканку

Сьогодні, 09:29 Переглядів: 336

Чоловік не лише побив жінку, а й піддавав її систематичному насильству

11 серпня Новосанжарський районний суд виніс вирок чоловіку, визнаному винним у порушенні кількох статей Кримінального кодексу:

ст. 125 ч.2 (Умисне легке тілесне ушкодження);

126-1 (Домашнє насильство).

З Єдиного державного реєстру судових рішень стало відомо, що чоловік побив свою співмешканку 12 грудня минулого року. Обвинувачений побив жінку дерев'яною табуреткою. Потерпіла отримала легкі тілесні ушкодження.





Крім побиття, чоловік вчиняв відносно співмешканки психологічне насильство у вигляді словесних образ, брутальної лайки, погроз фізичною розправою. Також було і фізичне насильство у вигляді штовханини. Це тривало протягом грудня 2019 - початку березня цього року. За це чоловіка неодноразово притягували до адміністративної відповідальності за вчинення домашнього насильства за ст. 173-2 КУпАП. Дані постанови не оскаржувались та набрали законної сили.





В судовому засіданні обвинувачений свою вину визнав повністю. За сукупністю злочинів чоловіку присудили два місяці арешту.





Вирок може бути оскаржений.