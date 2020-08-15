Як Крюківський міст на добу перетворився у пішохідну зону

Сьогодні, 10:01 Переглядів: 1 202

Це пов'язано з ремонтом на деформаційних стиках: деякі роботи відомство може виконати лише перекривши міст повністю

У неділю Крюківський міст повністю перекрили для автівок. Це пов'язано з ремонтом на деформаційних стиках: деякі роботи відомство може виконати лише перекривши міст повністю.













Комунальники ремонтували стик, який розташований зі сторони лівобережжя Кременчука.









Так виглядає відремонтований стик:





На лівобережній частині встановили обмежувальні знаки, а ось на правобережжі чергував автомобіль патрульної поліції.









На міст пускали лише автомобілі патрульної поліції та швидкої допомоги.









Вперше кременчужани мали змогу пішою прогулянкою з рідними та друзями пройтися проїжджою частиною. Величезний потік людей розділився на дві смуги, згідно з рухом транспорту.

Крім піших прогулянок міст пересікали велосипедисти та мами й татусі з дитячими колясками.









Хтось проходив через міст по справі, щоб дістатися на іншу сторону Дніпра, хтось, щоб зробити пам’ятні світлини.









Нагадаємо, що повністю міст буде відкритий після ремонту, орієнтовно до 1 вересня.



