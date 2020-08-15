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Кременчук, Фотоколекція

Як Крюківський міст на добу перетворився у пішохідну зону

Сьогодні, 10:01 Переглядів: 1 202

 

Це пов'язано з ремонтом на деформаційних стиках: деякі роботи відомство може виконати лише перекривши міст повністю

У неділю Крюківський міст повністю перекрили для автівок. Це пов'язано з ремонтом на деформаційних стиках: деякі роботи відомство може виконати лише перекривши міст повністю.


Крюківський міст відкрили, але не для всіх: рух вантажівок досі заборонений


  


Комунальники ремонтували стик, який розташований зі сторони лівобережжя Кременчука.


 


Так виглядає відремонтований стик:

 


На лівобережній частині встановили обмежувальні знаки, а ось на правобережжі чергував автомобіль патрульної поліції.


 


На міст пускали лише автомобілі патрульної поліції та швидкої допомоги.


 


Вперше кременчужани мали змогу пішою прогулянкою з рідними та друзями пройтися проїжджою частиною. Величезний потік людей розділився на дві смуги, згідно з рухом транспорту.

 

Крім піших прогулянок міст пересікали велосипедисти та мами й татусі з дитячими колясками.


 


Хтось проходив через міст по справі, щоб дістатися на іншу сторону Дніпра, хтось, щоб зробити пам’ятні світлини.


 


Нагадаємо, що повністю міст буде відкритий після ремонту, орієнтовно до 1 вересня. 


Крюківський міст на вихідних перекриють повністю для автівок
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Автор: Альона Душенко
Теги: Крюківський міст перекрытие дороги перекриття руху
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