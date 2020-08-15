Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 15.08.2020 09:00
Підтверджені:
Україна89719
Кременчук147
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Україна40245
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Кременчук, Коронавірус / Карантин

В Україні за добу виявили 1 464 нові випадки COVID-19, на Полтавщині – 9

Сьогодні, 10:35 Переглядів: 537

 

Загалом від коронавірусу померли 2089 українців

За останню добу в Україні зафіксували 1 464 нові випадки COVID-19, зокрема, на Полтавщині – 9. За повідомленням МОЗ, станом на 9.00 17 серпня 92 820 українців захворіли на коронавірусну інфекцію, з цієї кількості 2089 летальних випадків, 48 164 пацієнти одужало (за добу – 342 людини). Загалом проведено 1 300 289 тестувань методом ПЛР.


Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

  • Вінницька область — 3234 випадки;
  • Волинська область — 4707 випадків;
  • Дніпропетровська область — 1750 випадків;
  • Донецька область — 1094 випадки;
  • Житомирська область — 2479 випадків;
  • Закарпатська область — 6329 випадків;
  • Запорізька область — 1118 випадків;
  • Івано-Франківська область — 6790 випадків;
  • Кіровоградська область — 743 випадки;
  • м. Київ — 10 642 випадки;
  • Київська область — 4554 випадки;
  • Львівська область — 12 079 випадків;
  • Луганська область — 184 випадки;
  • Миколаївська область — 819 випадків;
  • Одеська область — 5062 випадки;
  • Полтавська область — 557 випадків;
  • Рівненська область — 7716 випадків;
  • Сумська область — 891 випадок;
  • Тернопільська область — 3817 випадків;
  • Харківська область — 6156 випадків;
  • Херсонська область — 301 випадок;
  • Хмельницька область — 1618 випадків;
  • Чернівецька область — 7782 випадки;
  • Черкаська область — 1165 випадків;
  • Чернігівська область — 1233 випадки.

 


Як повідомили в Полтавській ОДА, на Полтавщині за вищевказаний термін коронавірус діагностували у мешканців:

  • Полтави та Полтавського району – по 3 нові випадки відповідно;
  • Лубен, Гребінківщини, Шишаччини – по одному випадку.

Одужали від коронавірусної хвороби вже 402 жителі нашої області, продовжують лікування 140 людей.

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Автор: Катерина Турубара
Теги: коронавірус коронавирус статистика
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