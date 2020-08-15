В Україні за добу виявили 1 464 нові випадки COVID-19, на Полтавщині – 9

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За останню добу в Україні зафіксували 1 464 нові випадки COVID-19, зокрема, на Полтавщині – 9. За повідомленням МОЗ, станом на 9.00 17 серпня 92 820 українців захворіли на коронавірусну інфекцію, з цієї кількості 2089 летальних випадків, 48 164 пацієнти одужало (за добу – 342 людини). Загалом проведено 1 300 289 тестувань методом ПЛР.





Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область — 3234 випадки;

Волинська область — 4707 випадків;

Дніпропетровська область — 1750 випадків;

Донецька область — 1094 випадки;

Житомирська область — 2479 випадків;

Закарпатська область — 6329 випадків;

Запорізька область — 1118 випадків;

Івано-Франківська область — 6790 випадків;

Кіровоградська область — 743 випадки;

м. Київ — 10 642 випадки;

Київська область — 4554 випадки;

Львівська область — 12 079 випадків;

Луганська область — 184 випадки;

Миколаївська область — 819 випадків;

Одеська область — 5062 випадки;

Полтавська область — 557 випадків;

Рівненська область — 7716 випадків;

Сумська область — 891 випадок;

Тернопільська область — 3817 випадків;

Харківська область — 6156 випадків;

Херсонська область — 301 випадок;

Хмельницька область — 1618 випадків;

Чернівецька область — 7782 випадки;

Черкаська область — 1165 випадків;

Чернігівська область — 1233 випадки.





Як повідомили в Полтавській ОДА, на Полтавщині за вищевказаний термін коронавірус діагностували у мешканців:

Полтави та Полтавського району – по 3 нові випадки відповідно;

Лубен, Гребінківщини, Шишаччини – по одному випадку.

Одужали від коронавірусної хвороби вже 402 жителі нашої області, продовжують лікування 140 людей.