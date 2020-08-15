В Україні за добу виявили 1 464 нові випадки COVID-19, на Полтавщині – 9

Загалом від коронавірусу померли 2089 українців
За останню добу в Україні зафіксували 1 464 нові випадки COVID-19, зокрема, на Полтавщині – 9. За повідомленням МОЗ, станом на 9.00 17 серпня 92 820 українців захворіли на коронавірусну інфекцію, з цієї кількості 2089 летальних випадків, 48 164 пацієнти одужало (за добу – 342 людини). Загалом проведено 1 300 289 тестувань методом ПЛР.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
- Вінницька область — 3234 випадки;
- Волинська область — 4707 випадків;
- Дніпропетровська область — 1750 випадків;
- Донецька область — 1094 випадки;
- Житомирська область — 2479 випадків;
- Закарпатська область — 6329 випадків;
- Запорізька область — 1118 випадків;
- Івано-Франківська область — 6790 випадків;
- Кіровоградська область — 743 випадки;
- м. Київ — 10 642 випадки;
- Київська область — 4554 випадки;
- Львівська область — 12 079 випадків;
- Луганська область — 184 випадки;
- Миколаївська область — 819 випадків;
- Одеська область — 5062 випадки;
- Полтавська область — 557 випадків;
- Рівненська область — 7716 випадків;
- Сумська область — 891 випадок;
- Тернопільська область — 3817 випадків;
- Харківська область — 6156 випадків;
- Херсонська область — 301 випадок;
- Хмельницька область — 1618 випадків;
- Чернівецька область — 7782 випадки;
- Черкаська область — 1165 випадків;
- Чернігівська область — 1233 випадки.
Як повідомили в Полтавській ОДА, на Полтавщині за вищевказаний термін коронавірус діагностували у мешканців:
- Полтави та Полтавського району – по 3 нові випадки відповідно;
- Лубен, Гребінківщини, Шишаччини – по одному випадку.
Одужали від коронавірусної хвороби вже 402 жителі нашої області, продовжують лікування 140 людей.