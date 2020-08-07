Українці дедалі менше коштів знімають з платіжних карток, - НБУ

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 1 000 Коментарів: 1

Українці все менше коштів отримують готівкою з платіжних карток, віддаючи перевагу безготівковим операціям. Про це інформує Національний банк України.





Загальна кількість операцій (безготівкових та отримання готівки) з використанням платіжних карток, емітованих українськими банками, у першому півріччі 2020 року становила 2 742,9 млн шт., а їх сума – 1 784,4 млрд грн.





Навіть попри складну ситуацію, пов’язану з карантинними обмеженнями через поширення коронавірусу, кількість зазначених операцій зросла на 16,6%, а сума – на 7,0%, якщо порівнювати з аналогічним періодом 2019 року.





Безготівкові операції у першому півріччі цього року продовжили зростати за кількістю та сумою. Їх частка переважала у загальній сумі та кількості операцій із платіжними картками. Так, кількість безготівкових операцій становила 2 360,6 млн шт. (86,1% усіх операцій), а сума – 982,9 млрд грн. (55,1% від суми усіх операцій із картками). Торік, за підсумками першого півріччя, цей показник становив 49,4%.









Водночас, у першому півріччі 2020 року кількість операцій з отримання готівки зменшилася на 12,0%, а сума – на 5,0% проти першого півріччя 2019 року.





Аналіз розподілу безготівкових операцій за їх видами свідчить: у січні–червні 2020 року, як і раніше, найбільша кількість операцій із використанням карток припадала на розрахунки в торговельних мережах – 49,5%, за сумою домінували перекази з картки на картку – 42,3% (середній чек однієї такої операції становив 1420 грн).



