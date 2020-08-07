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Надзвичайні новини

У Кременчуці чоловік отримав п'ятий протокол за нетверезе водіння

Сьогодні, 15:32 Переглядів: 1 067 Коментарів: 5

 

Крім того, чоловік не отримав водійське посвідчення

Сьогодні, 13 серпня, близько 10.00 на вулиці Ігоря Сердюка патрульні зупинили автомобіль ВАЗ-2108 за порушення правил дорожнього руху. Під час спілкування із 33-річним водієм копи помітили в останнього ознаки наркотичного сп’яніння: неприродна блідість обличчя, зіниці очей не реагували на світло, хода та мова сповільнена. Пройти огляд у лікаря-нарколога чоловік відмовився, - повідомляє патрульна поліція.


Вже п’ятий раз у цьому році його зупинили патрульні у такому стані. Також останній взагалі не отримував водійського посвідчення.


На керманича склали адмінматеріали:

  • протокол за ч.3 ст.130 (Відмова особи, яка керує транспортним засобом, від проходження огляду на стан сп'яніння);
  • постанову за ч.2 ст.126 (Керування транспортним засобом особою, яка не має відповідних документів на право керування таким транспортним засобом) КУпАП.

Тепер водієві загрожує штраф 40 800 грн.

0
Автор: Євгенія Каблучка Джерело фото: Патрульна поліція Кременчука
Теги: пьяный водитель админпротокол
компанія «Інтера Люкс»

Коментарі: 5

274
Kumako:
Сьогодні, 15:42

А не до ХХ-я алконавтів за кермом? Шо не стаття, п"яний, піймали, і шо?

 

Хоч раз напишить, шо посадили хоть когось.


10 2
428
БРАТ:
Сьогодні, 16:03

Цитата: Kumako
шо посадили хоть когось.

необхідна статистика по сплаті штрафу по 130ті статті КОАП. А то виходить як, виписали штраф- а він не сплачується... а от такі уродіи продовжують кермувати в подібних алкогольних чи наркотичних станах.

п.с.

щось не видно жодної "дорогої" машини... "синяки" попадаються лише на простеньких авто...


9 0
21
Maximus:
Сьогодні, 16:43

Вроде бы в Китае ввели смертную казнь за пьяное вождение...
Нам бы тоже,не помешало,поскольку хватает ***, которым закон не писан


5 1
3 982
zzzzzz:
Сьогодні, 17:13

Цитата: БРАТ
п.с. щось не видно жодної "дорогої" машини
так те просто нормально башляют, а жигуляторы на бухло есть, а на взятку и штраф нема, такая вот статистика


6 2
1 521
Marshall:
Сьогодні, 19:04

Цитата: zzzzzz

Цитата: БРАТ
п.с. щось не видно жодної "дорогої" машини
так те просто нормально башляют, а жигуляторы на бухло есть, а на взятку и штраф нема, такая вот статистика

во-во! если с жигуля предлагают 200грн, то с Лехуса 200 баксов и тут уже "камера села", но разговор мы продолжим...


6 0

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