У Кременчуці чоловік отримав п'ятий протокол за нетверезе водіння

Сьогодні, 13 серпня, близько 10.00 на вулиці Ігоря Сердюка патрульні зупинили автомобіль ВАЗ-2108 за порушення правил дорожнього руху. Під час спілкування із 33-річним водієм копи помітили в останнього ознаки наркотичного сп’яніння: неприродна блідість обличчя, зіниці очей не реагували на світло, хода та мова сповільнена. Пройти огляд у лікаря-нарколога чоловік відмовився, - повідомляє патрульна поліція.
Вже п’ятий раз у цьому році його зупинили патрульні у такому стані. Також останній взагалі не отримував водійського посвідчення.
На керманича склали адмінматеріали:
Тепер водієві загрожує штраф 40 800 грн.