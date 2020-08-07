У Кременчуці чоловік отримав п'ятий протокол за нетверезе водіння

Сьогодні, 15:32 Переглядів: 1 067 Коментарів: 5

Сьогодні, 13 серпня, близько 10.00 на вулиці Ігоря Сердюка патрульні зупинили автомобіль ВАЗ-2108 за порушення правил дорожнього руху. Під час спілкування із 33-річним водієм копи помітили в останнього ознаки наркотичного сп’яніння: неприродна блідість обличчя, зіниці очей не реагували на світло, хода та мова сповільнена. Пройти огляд у лікаря-нарколога чоловік відмовився, - повідомляє патрульна поліція.





Вже п’ятий раз у цьому році його зупинили патрульні у такому стані. Також останній взагалі не отримував водійського посвідчення.





На керманича склали адмінматеріали:

протокол за ч.3 ст.130 (Відмова особи, яка керує транспортним засобом, від проходження огляду на стан сп'яніння);

постанову за ч.2 ст.126 (Керування транспортним засобом особою, яка не має відповідних документів на право керування таким транспортним засобом) КУпАП.

Тепер водієві загрожує штраф 40 800 грн.