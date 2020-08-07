Воду на Молодіжному відключать у понеділок

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Графік змістився через затримку з подачею води у центрі

Через затримку подачі теплоносія на мережі центральної частини міста, змістився графік відключення води і у інших районах.





За повідомленням КремТЕЦ, плановий ремонт тепломережі Молодіжного почнеться з 8.00 17 серпня і триватиме до 22.00 13 вересня.





Перед початком ремонту, з 9.00 17 серпня до 8.00 18 серпня проводитиметься розхолодження мережевної води вищевказаного району.





З 9.00 18 серпня до 21.00 21 серпня на магістральних та внутрішньовкартальних теплових мережах Молодіжного триватимуть гідравлічні випробування.



