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Названа нова дата «повернення» гарячої води центру Кременчука

Сьогодні, 15:02 Переглядів: 499

Відповідно до змін у графіку, гаряча вода має з'явитися 16 серпня

7 серпня на засіданні виконкому Кременчуцької міської ради ухвалили рішення про зміни до графіку ремонту теплових магістралей і відновлення гарячого водопостачання.

 


Гарячої води в центрі Кременчука поки годі й чекати: ремонт продовжили

 

Так, строк ремонту і тепломагістралей і подачі гарячої води центру Кременчука відтермінували на 16 серпня (раніше графік передбачав 8 серпня). Як пояснила Катерина Бутенко, заступник директора департаменту ЖКГ, на мережах виявили понад 10 поривів, і тому КремТЕЦ попросила про перенесення термінів ремонту.


Інші пункти графіку поки що залишили без змін: сподіваються, що ТЕЦ ввійде у графік. Хоча, як зауважив мер Кременчука Віталій Малецький, можливо, терміни ремонту доведеться зміщувати і по інших мікрорайонах.


Відповідно до діючого графіку, після центру в ремонт мають виводити Молодіжний, з 10 серпня.

 

 

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Автор: Татьяна Донченко
Теги: гаряча вода ремонт центр КремТЕЦ
компанія «Інтера Люкс»

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