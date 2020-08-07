Названа нова дата «повернення» гарячої води центру Кременчука

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7 серпня на засіданні виконкому Кременчуцької міської ради ухвалили рішення про зміни до графіку ремонту теплових магістралей і відновлення гарячого водопостачання.





Гарячої води в центрі Кременчука поки годі й чекати: ремонт продовжили

Так, строк ремонту і тепломагістралей і подачі гарячої води центру Кременчука відтермінували на 16 серпня (раніше графік передбачав 8 серпня). Як пояснила Катерина Бутенко, заступник директора департаменту ЖКГ, на мережах виявили понад 10 поривів, і тому КремТЕЦ попросила про перенесення термінів ремонту.





Інші пункти графіку поки що залишили без змін: сподіваються, що ТЕЦ ввійде у графік. Хоча, як зауважив мер Кременчука Віталій Малецький, можливо, терміни ремонту доведеться зміщувати і по інших мікрорайонах.





Відповідно до діючого графіку, після центру в ремонт мають виводити Молодіжний, з 10 серпня.