На Полтавщині дівчинка упала в 4-метрову яму та не могла вибратися

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Мама звернулася до правоохоронців, бо донька не прийшла ввечері додому. Поки її шукали, дитина спала на дні ями

Поліція почала шукати маленьку жительку села Броварки Глобинського району 6 серпня, близько 20.30, після звернення її матері. Як з’ясувалося, Діана пішла гуляти, близько 13.00, і не повернулася додому.





Розшукували дитину працівники поліції Глобинського, Кременчуцького та Семенівського районів, кінологи із собаками. Піші й мобільні наряди поліції спільно з місцевими жителями перевірили кожний «закуток» населеного пункту. Зрештою 7-річну Діану знайшли на дні 4-метрової ями, за 300 метрів від батьківської хати, - повідомляє Відділ комунікації поліції Полтавщини.









З'ясувалося, що після падіння дитина намагалася самостійно вибратися, однак не вистачило сил. Виснажена Діана заснула прямо на землі. Вона так міцно спала, що навіть не чула, як вигукували її ім’я пошукові групи.





Під час попереднього медичного обстеження у дитини діагностували переохолодження. Інших серйозних ушкоджень не виявили. Однак щоб виключити загрози здоров'ю, її доставили до лікарні.





Наразі з матір’ю працюють представники соціальної служби та ювенальної поліції. Спеціалісти вивчають обставини й причини зникнення дитини, психологічний клімат в родині та санітарно-побутові умови, в яких виховуються діти.