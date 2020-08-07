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Добра новина: Крюківський міст не перекриватимуть повністю на вихідних

Сьогодні, 15:15 Переглядів: 754

 

УЗ виконала ремонт стика в стислі терміни, потреба перекривати міст відпала

Крюківський міст не перекриватимуть повністю на вихідних, як це планувалося раніше. Таку інформацію озвучили сьогодні, 7 серпня на засіданні виконкому Кременчуцької міськради.


Ремонт деформаційного стику (з боку Крюкова) виконали в стислі терміни. Тож потреби перекривати повністю міст на вихідних на даний час немає. Про це повідомив представник «Південної залізниці» Олександр Малик. Замінена більша частина арматури, відновлено асфальтобетонне покриття.


За його словами, на сьогодні даний стик на відремонтованій частині вже відкритий для руху автомобільного транспорту. Розпочаті роботи на другій половині стику. Вони теж триватимуть тиждень, потім ремонтники перейдуть на стик з боку Кременчука. Роботи веде спеціалізована організація — мостопоїзд «Південної залізниці».


Міський голова Віталій Малецький попросив патрульну поліцію забезпечити чергування. Бо були випадки, коли фури проривалися на міст. Він підкреслив, що робітники працюють внизу, під стиками, і тому їх не видно.

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Автор: Татьяна Донченко
Теги: міст капремонт Укрзалізниця Крюківський міст
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