Через 5 місяців легкоатлетка Ольга Ляхова повернулася з Африки в Україну

Сьогодні, 15:53 Переглядів: 97

Дівчина кілька разів намагалася повернутися додому після зборів, але кордони були закриті через пандемію коронавірусу

Кременчуцька легкоатлетка Ольга Ляхова повідомила, що нарешті повертається додому з Кенії. Спортсменка 5 місяців перебувала в Африці на зборах. Дівчина мала раніше повернутися додому, але кордони були закриті через пандемію коронавірусу.





— Повернення на рідну землю. Мій тренувальний збір, який тривав рівно 5 місяців — закінчився. І це був більше, ніж просто збір — це життя в цій прекрасній країні під назвою Кенія. Так що побачимося в Україні. Сподіваюся, нічого не зміниться. У Кенії добре, але так хочеться додому, — повідомила Ольга Ляхова у соцмережах.

Нагадаємо, що за час перебування в Кенії дівчина разом з друзями організували допомогу місцевим мешканцям. Крім побудованого будинку вони закуповували речі першої необхідності та приділяли увагу маленьким кенійцям.







