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Кременчук, Спорт, Украина, Мир

Кременчуцька легкоатлетка Ольга Ляхова разом зі збірниками за 10 днів побудували будинок в Кенії

Сьогодні, 15:31 Переглядів: 156

Будинок для багатодітної родини в Африці

Легкоатлетка з Кременчука Ольга Ляхова, яка перебуває в Кенії на зборах та затрималася через коронавірус, разом з іншими членами команди України з легкої атлетики побудували будинок для кенійської багатодітній сім'ї.


За словами спортсменки, в цій родині живе зараз четверо дітей і мама. Батька вбили близько трьох місяців тому.


- Це було 10 днів будівництва. А наші хлопці з ранку до вечора кожен день проводили там. А ми з Дариною Михайловою кожен день після тренування привозили їм їжу, а також допомагали, чим могли. Після будівництва ми стали як рідні з жителями цього села Кісуп. І тепер будемо якомога частіше їх відвідувати, - написала Ольга Ляхова в Instagram.


На честь закінчення будівництва українці зробили святкову вечерю: спекли торт та засмажили м'ясо.


- Сьогодні вночі я не могла заснути - згадувала цей день, цих людей, ці радісні обличчя. І я вже хочу скоріше до них приїхати. І навіть одна дівчинка з цієї родини вирішила стати легкоатлеткою після нашої зустрічі. Можливо, виросте майбутня чемпіонка. Добре когось мотивувати, - додала кременчужанка. 
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Автор: Альона Душенко
Теги: Ольга Ляхова Ляхова Кенія карантин коронавірус
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