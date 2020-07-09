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Орла з Олександрії прихистили у «Міському саду»

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 700

 

Птах живе близько місяця

У «Міському саду» близько місяця живе орел з Олександрії, про це повідомив директор Віталій Дедюрін. 


 


Птах до нашого міста приїхав ледь живий та лежав на боці. За цей час він зїв 11 кг мяса. Після того як птав зміцнив його випустили на волю.


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Автор: Альона Душенко
Теги: орел Міський сад Городской сад
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