Орла з Олександрії прихистили у «Міському саду»

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Птах живе близько місяця
У «Міському саду» близько місяця живе орел з Олександрії, про це повідомив директор Віталій Дедюрін.
Птах до нашого міста приїхав ледь живий та лежав на боці. За цей час він зїв 11 кг мяса. Після того як птав зміцнив його випустили на волю.