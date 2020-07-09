Сучасне мистецтво у Кременчуці: надихніться роботами словацьких художників

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У Кременчуцькій художній галереї також можна побачити малюнки талановитих українській дітей та молоді, які зображували словацькі пейзажі та ілюстрували казки





































































Фото: Артем Коваленко

10 липня у Кременчуцькій художній галереї відкрилася Міжнародна виставка сучасних словацьких художників мистецького об'єднання ARTEM, яка має назву «Мелодії весни». Через карантин відкриття пройшло у закритому форматі, на ньому були присутні лише запрошені гості та представники преси, проте з 14.00 відвідати її можуть усі охочі.





Експозиція складається з 69 творів 18 авторів різних направлень та ідей: серед них олійні полотна, акварелі, колажі, акрилові роботи, скульптури з каменю, деревини, кераміки та вироби гутного скла ручної роботи.



Роботи, представлені на виставці, оригінальні та нетривіальні, і поціновувачі сучасного мистецтва обов'язково їх оцінять.





- Вы, может, и не подозреваете, насколько наши народы близки, и по юмору, и по характеру, и в творчестве, - сказав на урочистому відкритті Посол Словаччини в Україні Марек Шафін про ідентичність між українським і словацьким народами.







Посол поділився з присутніми своїм баченням картини художниці Іветти Албречтової Дузакової – він сприймає її як заклик до свободи (особливо актуальним це питання було для його країни у період 1989 року), адже на нігтях бачимо словацький триколор, який стікає як кров чи то сльози, а руки тримають образ вільного серця.











А ця емоційна робота того ж автора розповідає про сенс життя дитини, про наповненість її внутрішнього світу, про ту трагедію, коли дитина стоїть на межі вибору, чи потрібна вона у цьому світі, чи люблять її насправді.



Разом з тим, на стендах Кременчуцької галереї представлені роботи дітей та молоді з Кременчука, Дніпра, Хоролу, Кропивницького та Конотопу, які перемогли у конкурсі «Словаччина – чарівна країна», організуваному посольством цієї країни.





На малюнках зображені пейзажі Словацької Республіки та ілюстрації до казок. За словами Віталія Малецького, юні митці – це свого роду маленькі дипломати, бо вони беруть участь в процесах дипломатичної роботи, відвідують посольство, вивчають культуру та історію різних країн.







Робота у центрі отримала гран-прі та принесла автору перемогу





Чорно-білий малюнок унизу — це улюблене місце пана Марека Шафіна у місті Кошиці, палац Якоба. Посол зазначив, що у юного художника він вийшов набагато кращим, ніж це вдавалося йому. Коли він був дитиною, то не один раз зображував цю будівлю.





А у лівому верхньому кутку бачимо Бойницький замок — народну пам'ятку і музей, де знаходиться відомий зоопарк. Саме у цьому замку пройшло весілля Посла Словаччини, адже його майбутня дружина захотіла провести церемонію саме там, у золотому залі. Високий гість розповів, що усе було виконане в історичному стилі, люди одягнені в історичні костюми — це дуже цікаво виглядало.











Також у залі гості побачили творчий доробок – це авторські книги ручної роботи, котрі створили люди з обмеженими можливостями, а також багатодітні батьки, які вперше взяли в руки пензля. Цей соціальний проєкт студії Artelf реалізували за підтримки Федерації канадських муніципалітетів і уряду Канади ПРОМІС. Його метою було навчити людей з обмеженими можливостями щось робити своїми руками, щоб у майбутньому вони могли цим заробляти.







Пану Послу директорка галереї Оксана Бойко подарувала свою першу книгу «Щоденник ведмедика Тедді» з авторськими ілюстраціями про історію ведмежати, яку вона створила у рамках проєкту ПРОМІС.







У Кременчуцькій міській галереї з'явилося нововведення – тепер там є книга для почесних гостей, де вони можуть залишити свої враження від експозиції, і Посол Словацької Республіки зробив у ній перший запис



Щодо співпраці між Словаччиною та Україною, мер Віталій Малецький висловив пропозицію, що тепер авторська виставка Оксани Бойко має вирушити у Братиславу — такий собі культурний обмін, і Посол підтримав цю ідею.



Міська галерея Кременчука вперше за період карантину почала приймати відвідувачів, тож кременчужани мають унікальну можливість познайомитися з модерновою творчістю словацьких митців (обов'язкова наявність маски).





Заклад зараз приймає відвідувачів у літньому режимі: