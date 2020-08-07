Суд розглянув справу щодо коментатора сайту, який пропонував приєднати Росію до Полтавщини

Сьогодні, 11:31 Переглядів: 871 Коментарів: 1

Октябрський районний суд Полтави 7 серпня розглянув справу щодо обвинуваченого у порушенні ч. 1 ст. 110 Кримінального кодексу України (Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України).





Мова йде коментатора на сайті інтернет-видання «Полтавщина ». За інформацією видання, він є постійним коментатором сайту з 2010 року. Його перший обліковий запис мав нікнейм «Мишка».





- Після його блокування він зареєстрував ще кількасот різних нікнеймів, більшість з яких наразі теж забанена. У своїх коментарях він не приховував проросійських поглядів та нерідко зневажливо висловлювався щодо питань української державності, - розповідає «Полтавщина».





Звернуло увагу на коментатора Управління СБУ у Полтавській області. З матеріалів справи стало відомо, що чоловік упродовж лютого 2014 - лютого 2017 років розміщував текстові матеріали антиукраїнського, сепаратистського характеру. Вони містили заклики до вчинення умисних дій з метою зміни меж території або державного кордону України.





Які коментарі надані для дослідження:

«Предлагаю провести референдум на тему Федерализации России с дальнейшим присоединением Росийской Федерации к Полтавськой области!!!)))))» у публікації від 27.03.2014 року;

«Свабоду Кабылякам! Кабыляцкая народная республика! КНР!)))))))» у публікації від 27.04.2015 року;

«Хохлы. Помянем крым! Не чокаясь)))» у публікації від 16.03.2014 року.

Обвинувачений свою вину не визнав та просив його виправдати, оскільки інкримінованого йому злочину не вчиняв. Пояснив суду, що всі його вислови супроводжувались кількома закритими дужками, що свідчить про жарти і тлумачиться як посмішка.









Пропозицію проведення «референдуму про приєднання» пояснив тим, що в гумористичній формі коментував статтю одного з журналістів по матеріалах справи. Речення щодо приєднання «Російської Федерації до Полтавської області» мало вочевидь гумористичну форму та в обвинуваченні вирвано з контексту розмови. Його фраза «выпьем за Крым не чокаясь» означає його жаль з приводу окупації півострова. Щодо його висловлювання про створення «Кабыляцкой народной республіки» пояснює, що в квітні 2015 року вийшла стаття про децентралізацію, тому він в гумористичній формі висловив свій коментар. При цьому умисно вказав не Кобеляки, яким є місто в Україні, а «Кабыляки».





Зазначив, що не мав намірів на зміну меж території України чи створення суверенної держави і до цього нікого не закликав. Перебував на обліку в психіатричному диспансері, але вважає себе здоровим. На певні статті та коментарі іноді реагує емоційно, володіє мовними засобами. Як громадянин України жалкує про втрату українських територій. Усі його висловлювання вирвані з контексту спілкування з іншими користувачами та відповідних статей журналістів.



З 2010 року за межі території України ніколи не виїздив, з представниками іноземних держав не спілкувався, завдань не отримував, грошей за публікації не брав, «живе в кредит». В Збройних силах не служив через психіатричний діагноз, безпартійний, у громадських об'єднаннях не перебуває.





Вказав, що не був прихильником Майдану та з цього приводу дискутував, проте це ні до чого не приводило. Для проведення судово-лінгвістичної експертизи його не запрошували та не просили пояснень змісту його висловлювань. Притягнення його до відповідальності вважає політично вмотивованим.





Експерт-лінгвіст вказала, що висловлювання особи мали жартівливий, несерйозний характер, про що свідчить відповідна позначка наприкінці фраз у вигляді закритої дужки.









Узагальнені мотиви суду

Враховуючи викладене, суд вважає недоведеним поза розумним сумнівом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 110 Кримінального кодексу України, позаяк інкриміновані чоловіку висловлювання не містять фактичних даних, а є особистісними оціночними судженнями, думками та переконаннями, у сатиричній формі, з застосуванням мовних засобів щодо подій, які відбуваються в державі, де він проживає та громадянином якої являється.





Такі оціночні судження відповідно до вимог закону не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості.





Принагідно слід вказати, що зареєстрований у Верховній раді 24.02.2015 року законопроект № 2225 про кримінальну відповідальність за критику влади був відкликаний як недосконалий. Аналогічна за змістом норма існувала в Кримінальному кодексі колишнього СРСР 1922 року та передбачала тривалі строки таборів за «антирадянську агітацію і пропаганду», була характерною для тоталітарної держави. Наразі законодавцем відхилено також кримінальну карність «екстремістської діяльності та наклепу», яка вводилась так званими «диктаторськими законами» 16 січня 2014 року.





Отож, кримінальна відповідальність за негативні висловлювання громадянина України з особистісною критикою та його сатиричні оціночні судження щодо певних подій у рамках інтернет-спілкування в Україні, як демократичній державі, відсутня.





У результаті суд визнав чоловіка невинуватим та виправдав.





Вирок можна оскаржити. З текстом вироку можна ознайомитися тут.